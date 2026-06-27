República Dominicana envía medicamentos a Venezuela y prepara buque con ayuda humanitaria

Los medicamentos serán entregados "a las autoridades venezolanas competentes para su distribución conforme a las prioridades establecidas dentro de la respuesta nacional a la emergencia, fortaleciendo así la cooperación y la solidaridad entre ambas naciones", precisó el Ministerio de Defensa local, que encabeza la misión junto al Ministerio de Salud Pública y el Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (Promese/Cal), responsables de la preparación y despacho de los insumos.

El Gobierno dominicano también avanza en los preparativos para enviar una embarcación con ayuda humanitaria hacia Venezuela, como parte de la misión local 'Quisqueya Solidaria 2026', un grupo de expertos en desastres que arribó a territorio venezolano la tarde del jueves.

La embarcación, cuya salida está prevista para los próximos días, "transportará un importante volumen de alimentos, medicamentos, agua, insumos médicos y otros artículos de primera necesidad recolectados a través de los centros de acopio habilitados por el Ministerio de Defensa, ampliando así la capacidad de asistencia que la República Dominicana brinda al pueblo venezolano", agregó la nota.

Estos envíos se suman al despliegue de equipos de rescate, al transporte de material de apoyo y a la habilitación de centros de acopio para donaciones.

Más temprano, le presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, anunció el traslado a Venezuela de una misión con el objetivo de brindar apoyo a los dominicanos residentes en ese país tras los sismos.

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La delegación, encabezada por el responsable de la Dirección de Protección a Nacionales en el Exterior, Miguel Reyes, ofrecerá asistencia humanitaria a los dominicanos que la requieran o, de ser necesario, facilidades para su retorno al país.

Hasta el momento se ha confirmado la muerte de una dominicana a causa de los terremotos.

El presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, indicó este sábado que han fallecido al menos 1.430 personas tras el doble terremoto, mientras que 3.238 se encuentran heridas y 3.142 familias quedaron damnificadas.

El viernes, la portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU (OIM), Zoe Brennan, señaló que hasta 6,76 millones de personas podrían haberse visto afectadas por los terremotos.