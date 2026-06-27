Un buque petrolero sufre daños al ser alcanzado por un proyectil en el estrecho de Ormuz

Según el último parte, el capitán del petrolero comunicó que el buque "fue alcanzado por un proyectil no identificado" y señaló que "la embarcación sufrió daños en el puente de mando, aunque todos los miembros de la tripulación se encuentran a salvo".

"Por el momento, no se han registrado daños medioambientales", añadió UKMTO en su nota, donde indica que las autoridades investigan el suceso.

El organismo recomienda además a los buques que transiten por la zona que "lo hagan con precaución y que informen de cualquier actividad sospechosa".

Este incidente se conoce en un momento de renovadas tensiones en Oriente Medio, con ataques de Estados Unidos e Irán en violación del memorando de entendimiento que ambas partes firmaron el 17 de junio para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz.