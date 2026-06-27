Un muerto y 11 heridos en Volgogrado en un ataque ucraniano

"Las instalaciones de producción de una empresa de Volgogrado (…) sufrieron daños”, escribió en redes sociales el gobernador local, Andréi Bocharov.

Según el funcionario, quien no precisó qué empresa resultó dañada, el incendio provocado por el ataque ya fue extinguido.

Inicialmente, Bocharov habló sobre diez heridos en el ataque, pero más tarde publicó un nuevo mensaje en el que elevó a 11 el número de los hospitalizados y comunicó el hallazgo del cuerpo de un trabajador de la empresa bombardeada.

”Durante la liquidación de las consecuencias (del ataque), fue hallado el cuerpo de un empleado. Presento mis más sinceras condolencias a los familiares y amigos del fallecido”, dijo.

El Ministerio de Defensa de Rusia informó, por su parte, de la neutralización de 175 drones enemigos durante la noche pasada, parte de ellos sobre la región de Moscú.