Una tormenta tropical y un ciclón ponen en alerta a Japón con evacuaciones y 7 heridos

La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) informó a las 10:00 hora local (1:00 GMT) que Mekkhala estaba al sur de cabo Muroto, unos 750 kilómetros al suroeste de Tokio y avanzaba al noreste a 50 km/h, con vientos sostenidos de 72 km/h cerca del centro y ráfagas máximas de 108 km/h.

La previsión lo sitúa hacia las 21:00 hora local (12:00 GMT) unos 70 kilómetros al este-sureste de Katsuura, unos 100 kilómetros al sureste de la capital japonesa, para después transformarse en ciclón extratropical.

Para la mañana del domingo, la JMA prevé hasta 200 milímetros de lluvia en la región de Kanto-Koshin, donde está Tokio, y 250 milímetros en la región de Tokai, que se extiende a lo largo de la costa del océano Pacífico.

Se aliviaron relativamente las preocupaciones por el acercamiento por el este de la tormenta tropical Higos que terminó debilitándose en un ciclón tropical de baja intensidad, según informó la JMA a las 9:00 hora local (00:00 GMT), aunque sus remanentes y el frente asociado siguen provocando lluvias y viento.

El último balance oficial de la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres, publicado este sábado, elevó de cuatro a siete el número de heridos por el temporal: uno grave en Nara, unos 450 kilómetros al oeste de Tokio, dos graves en Yamaguchi, unos 950 kilómetros al oeste de la capital, y tres leves en Kagoshima, en el extremo occidental del país.

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También señala 289 daños en viviendas, la mayoría de las cuales en Nara y Kagoshima. En la prefectura de Yamaguchi, en el oeste del país, una vivienda se derrumbó a causa de un deslizamiento de tierra, provocando la desaparición de una persona.

La agencia redujo en su último balance oficial a 191.403 el número de personas afectadas por órdenes de evacuación, frente al alrededor de 1,04 millones registrado el viernes por la tarde.

Mekkhala, referido como el séptimo tifón de este año según la terminología nipona, ha provocado inundaciones y daños en carreteras y otras infraestructuras en Okinawa, además de causar deslizamientos en varios distritos de la isla meridional de Kyushu, en alerta por fuertes lluvias, según informó la víspera la cadena local NHK.

Más de 200 vuelos fueron cancelados el viernes, principalmente con destino u origen en el aeropuerto de Naha.

El temporal también comenzó a afectar al transporte terrestre este sábado, con advertencias y suspensiones en servicios del tren bala 'shinkansen' en las regiones de Kanto, Tohoku y Shinetsu.

Los tifones son recurrentes en Japón durante la temporada estival y otoñal, cuando las aguas cálidas del océano Pacífico propician la formación de ciclones que, en ocasiones, provocan daños significativos e interrupciones en el transporte y las actividades económicas.