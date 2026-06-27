Venezuela afronta su tercer día de emergencia con ayuda internacional y casi mil muertes

En paralelo, miles de civiles se movilizaron con suministros de ayuda hacia el estado La Guaira, el más afectado por los terremotos. La masiva afluencia de vehículos provocó este viernes el colapso del tráfico en las principales vías de acceso.

El Gobierno anunció la restricción del ingreso al estado, a partir de las 20:00 horas locales (00:00 GMT) de este viernes, mientras la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, indicó que La Guaira se encuentra militarizado.

Al menos cien edificios han colapsado en La Guaira, mientras se mantiene la movilización de más de cien equipos de maquinaria pesada para las labores de recuperación de personas que se encuentran atrapadas y se anunció el despliegue de 11.500 funcionarios de seguridad de distintas instituciones.

El estado La Guaira, declarado zona de desastre por Delcy Rodríguez, ha estado marcado por la desesperación de quienes buscan a sus seres queridos y por la escasez de alimentos y productos básicos, lo que ha desembocado en saqueos, presenciados por EFE en al menos tres comercios.

Habitantes de la localidad costera de Catia La Mar han usado herramientas propias para escarbar entre las ruinas y han advertido que necesitan ayuda para hallar a sus familiares y allegados.

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"Estamos necesitando ayuda de maquinaria, de personal capacitado, profesional que, por favor, nos preste la ayuda. Hay muchos cadáveres, el olor ya se está volviendo insoportable", manifestó a EFE José Ramírez.

Por su parte, en la población de Playa Grande, Pedro Luis Pérez, de 41 años, aseguró que le han exigido el pago de los servicios en un hospital público, donde escasean los insumos médicos, como fruto de la crisis económica en el país.

Pérez permanece en un refugio frente a un edificio casi derrumbado, donde tiene a tres familiares sepultados entre los escombros.

En Caracas, donde se han desplomado varios edificios mientras que otros han sufrido el desprendimiento de paredes, la angustia se ha trasladado a los hospitales, parada obligatoria de quienes buscan a sus parientes heridos o fallecidos.

A las afueras de los centros de salud, el personal sanitario va pegando hojas con listas de nombres de personas ingresadas por emergencia, así como de aquellos que ya fueron estabilizados y han pasado al área de hospitalización.

La mayoría de los ingresados, tanto en el Hospital Vargas de Caracas y en el Doctor Domingo Luciani, en el oeste y este de la capital venezolana, respectivamente, provienen de La Guaira, y presentan traumatismos en la parte inferior de su cuerpo, así como en el cráneo, según dijo a EFE la enfermera Yusmery Álvarez.

Gobiernos de diferentes países han informado sobre el fallecimiento de sus connacionales, entre ellos cinco españoles, según el más reciente balance del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, que también indicó que hay al menos 119 desaparecidos.

Por su parte, Portugal confirmó veintiocho portugueses y lusodescendientes fallecidos en Venezuela tras los terremotos, mientras que Chile y República Dominicana reportaron un connacional fallecido.

En paralelo, México informó este viernes que repatriará a veintiséis connacionales que desean regresar voluntariamente al territorio mexicano, mientras el Gobierno de República Dominicana evacuó de Venezuela a doce jugadores dominicanos de varios de los equipos de la Liga Mayor de Béisbol Profesional.

Delcy Rodríguez informó que conversó con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, y con el secretario de Estado del país norteamericano, Marco Rubio, quienes ratificaron su respaldo a Venezuela tras los dos terremotos.

"Reafirmaron su compromiso de apoyar los esfuerzos de respuesta mediante el envío de rescatistas, equipos especializados, apoyo a los refugios temporales y asistencia humanitaria para las familias afectadas", detalló Rodríguez en su cuenta de Telegram.

La líder chavista se reunió este viernes con expertos de Estados Unidos para evaluar operaciones de rescate y atender a las víctimas de los dos terremotos.

Rescatistas de El Salvador, México, República Dominicana, Suiza, Ecuador, España, Chile, Colombia, Países Bajos y EE.UU. llegaron en las últimas horas a Venezuela y se espera la llegada de un grupo de Alemania e Italia, dijo la presidenta encargada.

La mayor coalición opositora de Venezuela, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), consideró este viernes que el Estado no estaba preparado para responder a terremotos como los que ocurrieron el pasado miércoles, de magnitud 7,2 y 7,5, respectivamente.

"Las primeras horas de esta emergencia también dejaron en evidencia una realidad que no puede ignorarse: el Estado venezolano no estaba preparado para responder a una tragedia de esta magnitud", subrayó la PUD -en un comunicado compartido en X-.

A juicio del bloque, la "insuficiencia de recursos, equipos especializados y capacidad de respuesta" ha obligado a "miles de ciudadanos, voluntarios y organizaciones a asumir tareas que debieron contar con una estructura pública robusta y plenamente operativa".