Delcy Rodríguez anuncia inspección de viviendas y alarga suspensión de clases tras sismos

La comisión presidencial se encargará también de evaluar otro tipo de infraestructuras, entre ellas la de vialidad, y estará integrada por instituciones públicas, organizaciones de ingenieros y universidades, según la mandataria, quien hizo estos anuncios durante una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Explicó que usarán como referencia los colores verde, amarillo y rojo de un semáforo para definir las condiciones de las casas y los departamentos, con el objetivo de determinar si "la vivienda está apta para seguir siendo ocupada".

"La comisión presidencial está ya trabajando para verificar las condiciones de habitabilidad, si las personas pueden ya regresar a sus hogares", expresó la líder chavista.

Rodríguez, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el pasado enero, anunció también que se conformará una alta comitiva encargada de crear los "campamentos transitorios de quienes perdieron su vivienda" y de planificar proyectos de construcción de inmuebles en "un lapso muy corto".

Esta comisión será presidida por su hermano, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y estará conformada por ministerios como el de Hábitat y Vivienda y autoridades regionales y locales de Caracas y los estados La Guaira, Aragua, Miranda, Carabobo y Falcón.

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Con respecto a La Guaira, el más golpeado, con derrumbes de numerosos edificios, la jefa de Estado aseguró que se ha restituido en un 75 % el servicio eléctrico y un 68 % el de agua potable, mientras que la vialidad, dijo, se ha recuperado un 90 %.

Rodríguez afirmó, además, que se han "recuperado personas con vida", por lo que las labores de rescate "no se suspenden".

El Gobierno venezolano informó este domingo que 33 personas han sido rescatadas con vida, en medio del despliegue de rescatistas internacionales y nacionales tras el terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado miércoles y que afectó principalmente a La Guaira.

Según cifras oficiales, han fallecido 1.450 personas tras los terremotos, mientras que hay 3.150 heridos, pese a que el sábado se reportó un total de 3.238, sin que se hayan ofrecido detalles sobre la razón de esta reducción en el registro.

Además, 12.721 familias están damnificadas.