Hizbulá se "reserva el derecho a defender" Líbano tras acusar a Israel de violar la tregua

"La Resistencia Islámica reitera que lo que ha hecho el enemigo es una flagrante violación del alto el fuego al que se ha adherido hasta ahora", por lo que Hizbulá "está monitoreando y dando seguimiento a estas violaciones y se reserva el derecho a defender su patria y a su pueblo", según un comunicado compartido en su canal de Telegram.

La milicia chií denunció ataques contra edificios residenciales en las ciudades de Nabatieh, Mayfadoun, Taybeh y Hadatha, al tiempo que reportó impactos de artillería israelí en otras seis localidades del sur del país.

Por su parte, el Gobierno de Israel, que aseguró que sus operaciones militares continuarán en el sur de Líbano, reivindicó el domingo que las Fuerzas de Defensa hebreas (FDI) destruyeron un túnel perteneciente a Hizbulá.

El ataque israelí fue lanzado dos días después del acuerdo marco firmado entre Israel y Líbano con mediación de Estados Unidos, que incluye una hoja de ruta para avanzar hacia una "paz y seguridad duraderas", según el texto publicado por el Departamento de Estado de EE.UU.

El documento contempla que las Fuerzas Armadas Libanesas asuman gradualmente el control en "zonas piloto" del sur libanés, como paso previo a un repliegue gradual israelí. También recoge el compromiso del Estado libanés de ejercer plena soberanía sobre todo su territorio y de avanzar hacia el desarme de grupos armados no estatales, en especial Hizbulá.

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Sin embargo, el acuerdo no fija fechas ni plazos concretos, ni detalla de qué manera se ejecutará el reemplazo de Hizbulá por el Ejército libanés.

Desde el pasado 2 de marzo, Israel ha matado en Líbano a 4.246 personas y herido a otras 12.190, recogió el viernes el Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria, dependiente Ministerio de Salud Pública libanés.