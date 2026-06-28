La oposición alerta de inundaciones en un estado de Venezuela por fuertes lluvias

El partido Vente Venezuela (VV), liderado por la nobel de la paz María Corina Machado, señaló en X que las precipitaciones están "causando estragos" en Chabasquén, capital del municipio Monseñor José Vicente de Unda de Portuguesa.

Según la formación opositora, se desbordó un río y ha habido afectaciones en dos escuelas e inundaciones, por lo que se solidarizó con las familias afectadas.

La coordinadora de VV en Portuguesa, María Oropeza, advirtió de que el municipio "está en emergencia" debido a que las lluvias "desbordaron el pueblo, afectando" varios sectores y dejando 350 damnificados.

Voluntad Popular (VP), el partido dirigido por el opositor Leopoldo López, también se solidarizó en X con las familias afectadas por las inundaciones.

"Así como juntos saldremos adelante de los estragos del terremoto, también superaremos esta nueva emergencia. La solidaridad y la fortaleza de los venezolanos volverán a abrir el camino para levantarnos", expresó.

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Por su parte, la presidenta del partido Primero Justicia (PJ), María Beatriz Martínez, pidió en X atender la "situación de emergencia" en la localidad.

El país sigue conmocionado por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado miércoles que afectaron, principalmente, al estado costero de La Guaira (norte, cercano a Caracas), por los que más de 3.000 personas resultaron heridas y más de 12.000 familias damnificadas, debido al colapso completo de viviendas y afectaciones comprometedoras de otros inmuebles.

El Gobierno venezolano informó este domingo que 33 personas han sido rescatadas con vida, en medio del despliegue de rescatistas internacionales y nacionales.