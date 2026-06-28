Mueren 4 excursionistas por un desprendimiento de rocas en un sendero del centro de Taiwán

Las víctimas formaban parte de un grupo de dieciséis excursionistas que viajó ese día desde Taipéi para recorrer la ruta de la cascada del Valle de las Mariposas, en el distrito de Heping de Taichung, según fuentes policiales citadas por la agencia de noticias CNA.

Los fallecidos, entre ellos el guía del grupo, tenían entre 57 y 69 años, de acuerdo con la misma fuente, que añadió que un quinto integrante del grupo sufrió contusiones leves.

Las autopsias practicadas el domingo confirmaron que las cuatro muertes se debieron a un shock traumático provocado por la caída de rocas, indicó la Fiscalía del Distrito de Taichung, que continúa investigando si hubo negligencia criminal.

El senderismo es una de las actividades recreativas más populares en Taiwán, una isla que, pese a su reducido tamaño, alberga 268 cumbres de más de 3.000 metros, entre ellas el monte de Jade (Yushan, en mandarín), la más alta de este territorio, con 3.952 metros.