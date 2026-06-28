Presidente salvadoreño Bukele inscribe precandidatura para tercer mandato, según partido

"Estamos listos", publicó en X el presidente del partido y primo del mandatario, Xavi Bukele, y acompañó el mensaje con una fotografía de la solicitud de inscripción de Bukele y de su vicepresidente, Félix Ulloa, y en la que se observa un sello y firma de recibido por la Comisión Nacional Electoral de NI.

En respuesta a este mensaje, que fue retomado por la cuenta oficial de NI y diputados del partido en la Asamblea Legislativa, Ulloa agradeció "por esta nueva oportunidad".

"Gracias Nayib, gracias Xavi, gracias Nuevas Ideas por esta nueva oportunidad de continuar contribuyendo en el maravilloso proyecto de transformar nuestro país", escribió Ulla, quien también buscaría un tercer período como vicepresidente del país.

Agregó que "décadas y siglos de sueños frustrados comienzan a ser realidad" y "nuestro sabio y paciente pueblo lo sabe y nos acompaña".

El mandatario salvadoreño no se ha pronunciado en sus redes sociales sobre la inscripción de su precandidatura, mientras se prevé que no tenga contrincantes en las primarias de su partido.

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La Asamblea Legislativa, dominada por NI, aprobó y ratificó, en una sola jornada el 31 de julio de 2025 sin un análisis anterior ni debate, la reforma a los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 de la Constitución, con lo que el presidente Bukele tiene la vía libre para optar por un tercer mandato consecutivo.

De acuerdo con diversas encuestas publicadas recientemente, Bukele mantiene altos índices de popularidad, principalmente por la reducción de la violencia y el combate a las pandillas, pero con crecientes demandas en materia económica por parte de la población.

A finales de diciembre de 2025, Bukele dijo en una entrevista con un youtuber español que le gustaría seguir gobernando el país centroamericano por "diez años más", aunque aclaró que era solo un deseo.

Bukele asumió el 1 de junio de 2024 su segundo mandato consecutivo, a pesar de que en ese momento lo prohibía la Constitución, y que concluiría en 2029.

Sin embargo, la reforma adelantó las elecciones presidenciales a 2027, cuando también se celebrarán los comicios generales. A partir de entonces, el período presidencial pasará a ser de seis años.