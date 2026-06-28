Rescatistas cubanos llegan a Venezuela para apoyar la labor de salvamento tras los sismos

La agencia Prensa Latina informó que los rescatistas insulares llevaron tres canes y se sumarán a los integrantes de la misión médica cubana en Venezuela que de inmediato se incorporó a la atención de las personas en las zonas afectadas por las fuertes sacudidas de los sismos registrados el pasado miércoles.

Los rescatistas fueron recibidos por el viceministro para América Latina de la Cancillería venezolana, Mauricio Rodríguez, el embajador cubano en Caracas, Jorge Mayo Fernández y otras autoridades, añadió.

El Ministerio de Salud de Cuba indicó que desde el primer momento tras los terremotos, los médicos y enfermeros de la brigada de sanitarios de la isla "atendieron heridos, levantaron hospitales de campaña y acompañaron al pueblo venezolano en medio de la tragedia".

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, señaló en las redes sociales que desde la isla se sigue "de cerca también la situación de todos los cubanos que se encuentran actualmente allí por cualquier motivo".

La Cancillería insular dijo el sábado último en redes sociales que hasta ese momento no tenía "confirmación oficial de connacionales heridos, fallecidos o desaparecidos".

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"Una vez obtengamos datos oficiales trasladaremos información a familiares", añadió la directora general de Asuntos Consulares y Atención a Cubanos Residentes en el Exterior, Ana Teresita González, y apuntó que hay "contacto permanente" con autoridades venezolanas, la asociación de cubanos y otras organizaciones para conocer situación de insulares que residen en Venezuela.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este domingo que 33 personas han sido rescatadas con vida, en medio del despliegue de rescatistas internacionales y nacionales que trabajan en la búsqueda de sobrevivientes del desastre provocado por el evento sísmico que afectó principalmente al estado La Guaira.