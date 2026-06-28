Rubén Blades expresa su solidaridad con Venezuela y pide ayuda para los damnificados

"Lo primero que hago es decir a la gente de Venezuela que tengan fe, que tengan confianza en que esta prueba va a ser superada", afirmó Blades, en un mensaje difundido en su cuenta de la red social X, quien además expresó su "pésame a todas las personas que han perdido seres queridos en esta tragedia".

El cantante señaló que la situación le recuerda las devastadoras inundaciones ocurridas en 1999 en el estado de La Guaira, donde falleció su amigo Luis Santiago, una de las miles de víctimas de aquel desastre natural.

Blades indicó que desde Panamá se están realizando esfuerzos para recolectar alimentos y otros insumos destinados a los damnificados en Venezuela. Así mismo, reveló que personalmente está canalizando ayuda a través de Cáritas Venezuela.

"Nosotros vamos a publicar la manera de poder enviar donaciones a Cáritas Venezuela, pero a la misma vez exhortamos a todo el mundo a que envíen lo que puedan, como puedan, al grupo que deseen", señaló.

El músico advirtió que "la situación es difícil, creo se va a poner, lamentablemente, más difícil en la medida en que se vaya entendiendo el nivel y la extensión de la tragedia".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El salsero panameño, autor de María Lionza -tema emblemático del álbum Siembra (1978) y homenaje musical a la principal deidad del imaginario popular venezolano-, cerró su mensaje con un abrazo solidario al pueblo venezolano en nombre propio, de su esposa, de todo Panamá y de la orquesta de Roberto Delgado.

"La cuestión es levantarse y Venezuela tiene con qué. Vamos para adelante", manifestó el legendario artista panameño.

El Caribe venezolano fue sacudido el pasado 24 de junio, con apenas 39 segundos de diferencia, por dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, respectivamente, que han dejado, hasta el momento, 1.450 fallecidos, 3.150 heridos y 12.721 familias damnificadas.