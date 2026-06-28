Un espectáculo de arquitectura, luz y sonido abre el XXIX Congreso Mundial de Arquitectos

En el espectáculo, creado por Cabosanroque y Estudio Cube específicamente para el evento, se ha abierto una botella de cava mediante el uso de unas grúas, poniendo de manifiesto la tensión entre lo monumental y lo minucioso.

Después de treinta años del primer congreso que situó a Barcelona como referente de la arquitectura, este nuevo evento de cinco días, con un conjunto de actividades que se extienden más de un mes, situará a la capital catalana como epicentro del debate arquitectónico global y como laboratorio de experimentación colectiva bajo el lema "Becoming. Architectures for planet in transition".

La jornada inaugural comenzó por la tarde con una recepción oficial en el Saló de Cent del Ayuntamiento de Barcelona, ​​donde el alcalde de Barcelona, ​​Jaume Collboni, dio la bienvenida a las delegaciones de la Unión Internacional de Arquitectos (UIA), a los representantes de los colegios de arquitectos de España y a los representantes institucionales.

Por la noche, en la ceremonia de Inauguración, intervinieron Regina Gonthier, presidenta de la Unión Internacional de Arquitectos, Marta Vall-llossera, presidenta del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) y presidenta del Congreso, y Sandra Bestraten, decana del Colegio de Arquitectos de Cataluña (COAC).

En el acto también participaron Filo Cañete, alcaldesa de Sant Adrià de Besòs, Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, Iñaqui Carnicero, secretario general de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura, y Elisabet Cirici, directora general de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Arquitectura.

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Barcelona se convertirá hasta el 2 de julio en el epicentro global de la arquitectura con la celebración del Congreso Mundial de la Unión Internacional de Arquitectos (UIA) 2026, una cita que reunirá a 10.000 profesionales de más de 130 países.

Bajo el lema 'Becoming. Architectures for a planet in transition', el evento abordará desafíos críticos en el sector, con especial foco en la crisis de la vivienda, la emergencia climática, la circularidad de los materiales y la evolución del espacio público.

El Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB) acogerá el grueso del programa académico, con más de 250 ponentes internacionales y 40 sesiones plenarias y debates.