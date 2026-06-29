Carín León pide apoyar a Venezuela en el primer concierto del estadio del Inter Miami

El artista cautivó con su gira 'De Sonora pa'l mundo', en referencia a su estado natal en México, a un estadio casi lleno de capacidad máxima para 26.700 personas con un repertorio de más de 30 canciones y de cerca de dos horas y media de duración, en los que dedicó un tiempo para solicitar donativos para Venezuela.

"Nosotros somos las razas más unidas del 'fucking' (maldito) mundo, así que esta noche, por Venezuela, estaremos poniendo por acá los números de donaciones", expresó entre gritos del público, en el que predominaban latinos de países como Cuba, Colombia y Venezuela.

El intérprete compartió datos para que la audiencia apoyase la iniciativa de la Fundación Inter Miami CF, que se unió a la organización Global Empowerment Mission (GEM) y a Doral, ciudad en Florida que tiene la mayor proporción de venezolanos en EE.UU., para enviar insumos a las comunidades afectadas por sismos.

"Nos toca, por obligación, porque antes que nada todos somos hijos de su Señor (Dios) y, si nos mandó a la tierra, es para ayudarnos entre nosotros, así que los quiero ver a todos apoyando. Venezuela, aguante, arriba. ¡Que se escuche ese grito por Venezuela!", agregó el cantante, quien dedicó su tema 'Lado frágil' a la causa.

Ataviado con su sombrero vaquero, barba y botas, Carín desató los gritos del público, que era de mayoría latina, pero no mexicana, con su canción de apertura 'A través del vaso', para después proseguir con éxitos como 'Me la aventé', 'Ojos cerrados', 'Como lo hice yo' y 'Según quién', uno de los temas más coreados de la noche.

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El intérprete, quien este 2026 ganó por segundo año consecutivo el Grammy al mejor álbum de música mexicana, comenzó el 20 de mayo en Hidalgo, ciudad de Texas fronteriza con México, una gira que incluye unas 40 fechas en Estados Unidos y en Canadá, pero destacó lo especial de comenzar los conciertos en el estadio del Inter.

"Esta noche por la historia, el primer concierto aquí en este estadio nuevecito, primer concierto por acá en el Nu Stadium, inaugurando, con su terapeuta de confianza, Carín León", dijo el artista a la audiencia.

El cantante, emblema del regional mexicano que adapta ritmos como rock, country y rap, interpretó éxitos que ha consagrado en el estudio junto a otros cantantes como 'Te lo agradezco' con Kany García, 'Vida pasada' con Camilo, 'ALCH SÍ' con Grupo Frontera o 'Si tú me vieras' con Maluma.

Asimismo, cantó versiones de éxitos de otros artistas que también ha grabado con ellos, como 'Te quiero' de los españoles Hombres G, 'Vivir sin aire' de la banda mexicana Maná, 'A medio vivir' de Ricky Martin, y 'Otra como tú' del italiano Eros Ramazzotti.

El cantante repasó su discografía de cinco álbumes de estudio, desde 'El Malo' (2019) hasta 'MUDA' (2026). EFE