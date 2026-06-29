China enviará a Venezuela ayuda material por 14,7 millones de dólares tras los terremotos

El portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun declaró hoy en una rueda de prensa rutinaria que los suministros serán enviados al país sudamericano "lo antes posible" y que se suman a la ayuda financiera directa ya proporcionada previamente.

Asimismo, señaló que China ha facilitado a Venezuela imágenes satelitales de las zonas afectadas, con el fin de respaldar las labores de respuesta al desastre.

Las empresas chinas presentes en Venezuela y las asociaciones de la comunidad china en el país también han proporcionado maquinaria de ingeniería y material médico de primera necesidad para las operaciones de rescate, además de organizar equipos de salvamento que participan activamente en las labores de búsqueda y rescate, añadió.

"China está dispuesta a seguir proporcionando más apoyo a Venezuela, de acuerdo con la evolución de la situación sobre el terreno y las necesidades derivadas del desastre", agregó el vocero.