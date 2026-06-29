China limitará a partir del 1 de julio el exceso de embalaje en la paquetería

La norma, denominada 'Requisitos para limitar el embalaje excesivo en la paquetería', entrará en vigor este miércoles y fija límites sobre tres aspectos principales: la adecuación del tamaño de la caja al producto, el número de capas de embalaje y la cantidad de cinta adhesiva empleada, informó este lunes la televisión estatal CCTV.

El sector ha recurrido durante años a embalajes abundantes para evitar daños durante el transporte, con cajas sobredimensionadas, varias capas de protección, plástico de burbujas y cinta adhesiva, una práctica que genera acumulación de residuos y eleva los costos de las empresas.

El nuevo estándar establece que los productos no frágiles no deberán superar las dos capas de embalaje, mientras que los frágiles podrán llegar hasta tres o cuatro, según el tipo de mercancía, de acuerdo con el texto de la norma.

El documento también limita el uso de cinta adhesiva en función del tamaño de la caja y fija en 45 milímetros el ancho máximo de la cinta para sellar los paquetes.

La televisión estatal CCTV señaló que algunas empresas y centros logísticos ya habían puesto en marcha proyectos piloto para reducir materiales, reutilizar cajas, emplear cintas más estrechas y ajustar mejor el embalaje al tamaño de los productos.

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La paquetería china mantuvo en 2025 un fuerte ritmo de expansión, con un alza interanual del 13,7 % en el volumen de paquetes y unos ingresos de 1,5 billones de yuanes (unos 220.600 millones de dólares), el 6,5 % más que el año anterior, según datos de la Administración Estatal de Correos citados por la prensa oficial.

El embalaje excesivo genera ocasionalmente debates en las redes sociales chinas, donde algunos usuarios critican que ciertos productos lleguen envueltos en varias capas de cartón, separadores y protecciones.

"Desmontarlos es molesto, no es ecológico y añade una carga innecesaria", escribió recientemente una usuaria de la red Weibo, similar a X, bloqueado en China.