Cuatro contagios más de sarampión elevan a 27 los casos importados en El Salvador

Las estadísticas del boletín epidemiológico del Minsal registran los cuatro contagios en la semana 24 del año en curso -que va del 8 al 14 de junio- y se descarta la transmisión local en el país.

Las autoridades de Salud no han brindado, por el momento, detalles sobre los contagios, ni cómo se encuentra la situación en el país centroamericano con respecto a la enfermedad.

El Salvador comenzó el 10 de abril una campaña de vacunación especial contra el sarampión, dirigida a menores de seis a once meses, la que aún sigue vigente y con la que se busca prevenir los contagios locales.

El país no presenta transmisión local de la enfermedad desde hace casi tres décadas, según las autoridades y especialistas.

De acuerdo con datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), entre el 1 de enero al 17 de mayo de 2026 en la región de las Américas se confirmaron 20.521 casos de sarampión, incluyendo 25 defunciones.

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Este total representa un aumento de cuatro veces en contraste con los 5.123 casos de sarampión notificados en el 2025 para el mismo periodo, según la OPS.

En 2025, en la región de las Américas fueron confirmados 15.152 casos de sarampión, incluyendo 29 defunciones.