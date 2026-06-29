Díaz sobre los alquileres: "Mamdani acaba de hacer realidad lo que pedimos en España"

"Estos días, Mamdani acaba de hacer realidad lo que estamos pidiendo en nuestro país", señaló Díaz a su entrada a una reunión del Consejo de Empleo y Política Social de la Unión Europea en Luxemburgo.

La ministra se refirió así a la decisión adoptada la semana pasada en Nueva York, cuyo alcalde, Zohran Mamdani, logró congelar las rentas de cerca de un millón de viviendas con renta estabilizada.

En España, "lo que estamos haciendo es impulsar para que por fin saquemos adelante ese real decreto de vivienda, en el que volvamos a congelar las rentas y los arrendamientos, las topemos y abordemos una emergencia nacional", valoró Díaz.

"Si no somos capaces de abanderar y de dar soluciones ciertas a la vivienda, nos vamos a equivocar", advirtió.

El Congreso tumbó el 28 de abril el Real Decreto-ley 8/2026, aprobado por el Gobierno el 20 de marzo, que permitía una prórroga extraordinaria de dos años para determinados contratos de alquiler y fijaba un tope del 2 % a la actualización anual de las rentas.

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La norma, vinculada al plan de respuesta a la guerra de Irán, decayó con 177 votos en contra, 166 a favor y 5 abstenciones; votaron en contra PP, Vox, Junts y UPN.

"Cuando he llegado al Ministerio del Trabajo, el paro era el principal problema de nuestro país. Ha dejado de serlo. El principal problema de España se llama vivienda", subrayó Díaz, quien definió la cuestión como una "emergencia nacional".

En su reunión de hoy, los ministros europeos debatirán unas conclusiones sobre la crisis de vivienda en el bloque, con el objetivo de plantear soluciones para una vivienda "digna, sostenible y asequible", aunque sin carácter vinculante para los Estados miembros.