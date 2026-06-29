EE.UU. e Irán cesan hostilidades “por ahora” y seguirán conversaciones

En días recientes, ambas partes se han acusado mutuamente de violar el cese al fuego, en medio de tensiones renovadas luego de la firma del memorándum el 17 de junio.

“Las conversaciones técnicas están programadas para continuar sobre todas las áreas del memorándum de entendimiento”, dijo el funcionario estadounidense a la AFP en un correo electrónico. “Ambas partes se abstendrán por ahora y los buques podrán transitar libremente” por el estrecho de Ormuz.

Sin embargo, el funcionario no confirmó los informes de medios de Estados Unidos de una reunión entre iraníes y estadounidenses en Catar el martes para discutir el estrecho de Ormuz.

El estrecho fue reabierto la semana pasada después de permanecer cerrado por Irán desde que inició la guerra el 28 de febrero, con los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel, lo que afectó el comercio global de hidrocarburos y disparó los precios del petróleo.

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Posible reunión en Catar

El canciller iraní, Abás Araqchi, sostuvo este domingo que solo Irán es “responsable” de la gestión del estrecho. Advirtió que adoptar medidas distintas “solo conducirá a situaciones más complicadas y a retrasos en la reapertura del estrecho de Ormuz”.

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Irán ve con malos ojos el anuncio de Omán de una ruta cerca de sus costas presentada como una iniciativa coordinada con una agencia de la ONU encargada de la seguridad marítima. Decenas de embarcaciones la usaron durante la semana.

Teherán ha permitido el paso por un único corredor cerca de sus costas, pero amenazó con atacar cualquier buque que infrinja sus condiciones.

Desde el jueves, dos buques han sido alcanzados por proyectiles de origen desconocido en este paso marítimo, incidentes que Estados Unidos atribuyó a Irán y a los que respondió con bombardeos contra la república islámica.

El domingo al amanecer, los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico iraní, afirmaron que lanzaron misiles y drones hacia Kuwait y Baréin.

Citando a dos funcionarios estadounidenses y una tercera fuente familiar con la materia, el medio estadounidense Axios informó que el martes se sostendrán conversaciones en Doha para resolver las disputas sobre Ormuz, por donde normalmente transita alrededor del 20% de la producción global de hidrocarburos.