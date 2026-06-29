El presidente de Sudáfrica alerta contra la violencia xenófoba ante marcha antiinmigración

"Los sudafricanos han expresado su profunda preocupación por la inmigración ilegal, la gestión de fronteras, la presión sobre los servicios públicos, las organizaciones criminales que se aprovechan de nuestro sistema de inmigración y el impacto que estos desafíos tienen en las comunidades", afirmó Ramaphosa en una carta dirigida a la nación.

"Estas preocupaciones son reales y merecen ser escuchadas. El derecho a manifestarse está consagrado en nuestra Constitución (...) Sin embargo, el derecho a manifestarse y la libertad de expresión no permiten amenazar o intimidar a otras personas, ni cometer actos de vandalismo o violencia", señaló el mandatario.

Así, Ramaphosa aseveró que "cuando se produzcan conductas delictivas, los responsables deberán rendir cuentas y se aplicará la ley", mientras medios locales reportaron un fuerte despliegue de seguridad en los epicentros de estas tensiones, como las provincias de KwaZulu-Natal (este) y Gauteng (norte).

"Algunos ciudadanos extranjeros que viven en Sudáfrica se encuentran aquí legalmente. Trabajan, estudian, forman familias, invierten en nuestra economía y contribuyen positivamente a nuestra sociedad. Ellos también tienen derecho a la protección de nuestras leyes y nuestra Constitución", zanjó el presidente.

El mandatario lanzó este mensaje la víspera del 30 de junio, día que grupos antiinmigración han dado como fecha límite a los inmigrantes irregulares africanos para abandonar el país, además de convocar manifestaciones, después de una ola de protestas y ataques xenófobos en los últimos meses.

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Estos grupos culpan a los migrantes africanos de los problemas económicos del país, la deficiente prestación de servicios públicos o las altas tasas de delincuencia, y han llegado a impedir que éstos accedan a atención médica y a educación en instalaciones públicas.

Esto llevó a Ghana el pasado 7 de mayo a pedir a la Unión Africana (UA) que envíe una "misión de investigación" a Sudáfrica, mientras la tensión se ha expandido también a países como Guinea-Bisáu y Nigeria, que convocaron a los embajadores sudafricanos en sus territorios.

Además, Zimbabue, Ghana, Nigeria y Malaui han repatriado a cientos de ciudadanos, mientras Kenia, Malaui y Lesoto han emitido alertas de seguridad para sus ciudadanos en Sudáfrica, cuyo Gobierno ha condenado estos ataques, aunque ha reivindicado su derecho a frenar la inmigración irregular.

Por su lado, Mozambique informó sobre la muerte de al menos siete ciudadanos suyos en relación con la violencia xenófoba y Uganda ha confirmado también la muerte de uno de sus ciudadanos en un ataque.

Las tensiones xenófobas contra migrantes africanos son un problema recurrente en el país sudafricano y ha desembocado en oleadas de protestas violentas, especialmente en los barrios más vulnerables, siendo las más graves a finales de 2019, con 18 extranjeros muertos, según datos de la ONG Human Rights Watch (HRW).