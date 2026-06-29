Eni y XRG se asocian a YPF en bloques de gas en Argentina para proyecto de GNL

La nueva sociedad, llamada UPCO ARLNG, tiene como principales activos los bloques Meseta Buena Esperanza I y II, Aguada Villanueva Norte y Las Tacanas I y II, todos en Vaca Muerta y pertenecientes a YPF, petrolera controlada por el Estado argentino,

Según el acuerdo anunciado este lunes, la italiana Eni y XRG -subsidiaria de Abu Dhabi National Oil Company- adquirirán una participación accionarial del 32 % cada una en UPCO ARLNG, mientras que YPF conservará el restante 36 %.

El gas natural extraído de los bloques de UPCO ARLNG será destinado al proyecto Argentina LNG, en el que YPF, Eni y XRG se han asociado para exportar GNL por vía marítima desde el sur de Argentina.

"Estamos dando un paso más en el desarrollo de Argentina LNG. El ingreso de Eni y XRG al 'upstream' (extracción de hidrocarburos) fortalece la cadena de valor del proyecto y nos permite avanzar hacia su desarrollo a escala global", afirmó Horacio Marín, presidente y director ejecutivo de YPF.

Con inversiones previstas por al menos unos 24.000 millones de dólares, el proyecto Argentina LNG prevé llevar gas natural de Vaca Muerta (provincia de Neuquén, suroeste argentino) a un puerto sobre el Atlántico en la sureña provincia de Río Negro y allí convertirlo en GNL en barcos de licuefacción, para su posterior exportación, en principio, a Europa.

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Vaca Muerta es la segunda mayor reserva de gas no convencional del mundo.

"Nuestra entrada en la cuenca no convencional de Vaca Muerta, junto a YPF y XRG, fortalece la capacidad de Eni para desarrollar recursos de gas a escala mundial y convertirlos en GNL competitivo para los mercados internacionales", señaló Guido Brusco, jefe operativo del área global de Recursos Naturales de Eni.

Por su parte, Mohamed Al Aryani, presidente de International Gas de XRG, aseguró que "Vaca Muerta es uno de los recursos de gas más atractivos del mundo" y que "esta transacción le da a XRG un rol directo en impulsar un proyecto con la escala, la calidad y el potencial a largo plazo para convertirse en una nueva fuente significativa de suministro confiable de GNL para los mercados globales".

El proyecto Argentina LNG prevé, en principio, la producción de 12 millones de toneladas de GNL por año para 2030, con una proyección de exportaciones de GNL y líquidos asociados que podría alcanzar los 14.000 millones de dólares al año.

La producción se hará en dos unidades flotantes de licuefacción (FLNG), cada una con una capacidad de 6 millones de toneladas anuales (MTPA).

El proyecto contempla en su totalidad la posibilidad de expandir la producción de GNL a 18 millones de toneladas anuales, lo que podría generar exportaciones de GNL y líquidos de gas natural por hasta 20.000 millones de dólares anuales.