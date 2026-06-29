Firma de conducción autónoma Momenta saldrá a bolsa en Hong Kong por 752 millones dólares

Según el folleto a inversores que la compañía remitió este lunes al parqué de la antigua colonia británica, la oferta está cifrada en unos 19,9 millones de acciones a un precio unitario de 295,6 dólares hongkoneses (37,7 dólares ó 33,1 euros).

Se prevé que el debut de Momenta se produzca el próximo miércoles, 8 de julio, apunta el documento.

La tecnológica destinará un 60 % de la recaudación a investigación y desarrollo (I+D), con el objetivo de "impulsar las soluciones de conducción autónoma de nueva generación", lo cual incluye un mayor gasto en capacidad para inteligencia artificial (IA) y almacenamiento de datos, así como mejoras para sus algoritmos.

Así mismo, un 20 % se dedicará a acelerar la comercialización de sus servicios para taxis autónomos ('robotaxis'), lo que incluye el despliegue de flotas de conducción autónoma de nivel 4 -sobre 5-, automóviles capaces de conducir totalmente solos aunque aún con mandos para ceder el control a un humano.

Entre los inversores que respaldan la operación figuran el gigante automovilístico alemán Mercedes-Benz, el cual ya era un importante accionista de Momenta; una filial del mayor vendedor de eléctricos del mundo, la china BYD, o fondos como BlackRock, Boyu Capital o GIC.

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Al cierre de 2025, más de 680.000 vehículos contaban con software de asistencia a la conducción de nivel 2 desarrollado por Momenta, la cual había firmado acuerdos de asociación con hasta veinticuatro fabricantes internacionales como los dos mencionados o Toyota, General Motors, BMW, Hyundai-Kia, Volkswagen u Honda.

A la vez, la empresa colabora con plataformas como Uber y Grab para lanzar servicios de 'robotaxis' en Abu Dabi y Múnich (Alemania) este año, con planes para ampliarlos a otras ciudades de Oriente Medio, Europa y el sudeste asiático más adelante.

Momenta fue fundada en 2016 por Cao Xudong, el cual había llevado a cabo tareas de investigación para empresas como SenseTime o el gigante estadounidense Microsoft. En 2025, la tecnológica registró unas pérdidas netas de 3.458 millones de yuanes (509 millones de dólares, 447 millones de euros), el 7,9 % más que el año anterior.

Según un estudio de China Insights Consultancy, citado por el portal de noticias económicas local Yicai, la presencia de la conducción autónoma en China se ampliará desde una cuota de penetración de un 11 % este año a un 62 % hacia 2030, y Momenta cuenta con un 65 % del mercado de proveedores externos para este tipo de funciones en zonas urbanas.