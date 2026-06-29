Hamás rechaza "parcial, no totalmente" propuesta de Mladenov para plan de paz de Gaza

Así lo informó este lunes a EFE una fuente del grupo palestino, quien confirmó que representantes del grupo, presididos por el líder negociador Jalil al Haya entregarán una respuesta a las proposiciones de Mladenov "y al último documento de los mediadores sobre el alto el fuego" para implementar los puntos pendientes de la primera fase del plan de paz para la Franja de Gaza, aún sin aplicar desde la firma del acuerdo de paz el pasado mes de octubre.

"Las enmiendas de Mladenov (sobre el plan para aplicar la primera fase del acuerdo) no pueden ser aprobadas tal como se presentan", insistió la fuente palestina.

El informante, que pidió permanecer en el anonimato, indicó que la respuesta de Hamás incluye "enmiendas y observaciones" y en ella el grupo "hace hincapié en la prioridad de una ayuda humanitaria genuina, el cese de la guerra y la obligación de que Israel implemente lo acordado en la primera fase antes de pasar a la segunda fase" del plan de paz.

La fuente aseguró que Hamás y las demás facciones palestinas también "rechazan vincular la entrada en Gaza del Comité Nacional para la Administración de la Franja con el desarme" del movimiento islamista y de otras facciones palestinas, considerando que "esto es chantaje político incompatible con los términos del acuerdo" de alto el fuego.

"La delegación presentará (a los mediadores) enmiendas claras" a la propuesta de Mladenov, que -afirmó- el grupo "rechaza parcial, no totalmente".

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Hamás y otras facciones palestinas mantuvieron conversaciones en El Cairo a principios de junio para unificar posturas respecto a los puntos pendientes de la primera fase del plan de paz para Gaza, que aún obstaculizan el avance hacia la segunda fase.

EE.UU. declaró formalmente en enero la entrada en vigor de la segunda fase del acuerdo, que debía incluir la desmilitarización de Hamás, la creación de una fuerza internacional de estabilización y la entrada de un comité tecnocrático palestino para gobernar la Franja.

No obstante, varios puntos de la primera fase se encuentran en la práctica completamente bloqueados, ya que el grupo aún rechaza cumplir el punto relacionado con el desarme -principal exigencia de Israel-, y exige que el Estado hebreo permita la entrada en Gaza del comité técnico para administrar la Franja, algo que aún no ha hecho.