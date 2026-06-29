Israel mata con un dron en Gaza a tres personas, entre ellas un niño de 8 años

El centro identificó al niño como Malik Wael Abu Shawish, mientras que los otros dos fallecidos son hombres adultos identificados como Ali Fayez Asbitan y Hassan Al Hanajra.

Una portavoz del Ejército de Israel aseguró a EFE que el objetivo del ataque era un miembro de la Yihad Islámica Palestina, si bien aseguró seguir "evaluando" los resultados del ataque y no se pronunció sobre la muerte del menor de 8 años.

Fuentes del Mártires de Al Aqsa apuntaron que el bombardeo estaba dirigido contra un grupo de personas en la calle Al Baraka, en el sur de Deir al Balah.

Pese al alto el fuego vigente desde octubre de 2023, Israel lanza ataques aéreos dirigidos a diario en la Franja de Gaza con el pretexto de matar a miembros de las milicias locales, si bien estos bombardeos se cobran habitualmente la vida de más personas que se encuentran en las inmediaciones.

A lo largo del domingo, en este tipo de ataques mataron a cuatro personas, entre ellas una niña de 13 años en Jan Yunis (sur), otra persona sin identificar en Al Mawasi (sur) y otras dos en Beit Lahia (norte).

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El Ejército de Israel identificó hoy, lunes, a uno de los cuatro fallecidos, concretamente uno de los dos en el norte, como un miliciano de la Yihad Islámica Palestina de nombre Zaher Brahim Jalil Abu Salem.

"Abu Salem tomó parte en el secuestro de civiles de sus casas y retenerlos como rehenes", recoge el comunicado castrense sobre la supuesta participación del fallecido en el ataque del 7 de octubre de 2023 contra territorio israelí, en el que las milicias gazatíes mataron a 1.200 personas y secuestraron a 251.

Más de 73.050 personas han muerto en ataques israelíes en Gaza desde entonces, según los datos de su Ministerio de Sanidad, en lo que una comisión independiente de la ONU, organizaciones internacionales y dos ONGs israelíes han calificado como un genocidio.