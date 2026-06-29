La jueza federal de EE.UU. aplaza para enero el inicio del juicio de Luigi Mangione

Garnett fijó para el próximo 5 de enero la selección del jurado y para el 25 de enero las alegaciones iniciales. Estaba previsto que el juicio se celebrara este otoño.

"Como saben, había albergado la esperanza, quizá con un optimismo excesivo, de mantener la posibilidad de celebrar el juicio en otoño", declaró la magistrada en una audiencia este lunes en Nueva York, explicaron periodistas que accedieron a la sala.

Las fechas de los procesos llevan semanas ajustándose para evitar que se solape el caso federal con el caso estatal, y permitir así al acusado y su defensa centrarse en cada procedimiento.

El inicio del juicio estatal está programado para el próximo 8 de septiembre, y antes se debe completar la selección del jurado, recoge CBS News.

La jueza federal avanzó también que se espera que el juicio dure entre dos y tres semanas.

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Hace unos días, la defensa de Mangione adelantó que argumentaría que se encontraba en un estado de "perturbación emocional extrema" a la hora de asesinar al director ejecutivo. Sin embargo, un día después sus abogados desistieron en el intento de basar su defensa en la salud mental.

Mangione, de 28 años, se declaró inocente de todos los cargos y se encuentra actualmente detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Al margen del caso federal, se enfrenta a otro proceso por asesinato a nivel estatal.

Brian Thompson, de 50 años, fue asesinado a balazos por la espalda en diciembre de 2024 en una calle del centro de Manhattan cuando se dirigía a una conferencia de inversores.

En los casquillos de la munición utilizada se encontraron grabadas las palabras 'retrasar', 'negar' y 'deponer', términos comúnmente asociados con las estrategias de las aseguradoras para evitar el pago de reclamaciones médicas.