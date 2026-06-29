Manifestaciones buscaron "subvertir el orden constitucional" en Bolivia, denuncia Paraguay

Durante su discurso de apertura del 68 Consejo del Mercado Común del Mercosur, que se celebra hoy en la ciudad paraguaya de Luque, el ministro de Relaciones Exteriores del país, Rubén Ramírez, manifestó la "profunda preocupación" de la Administración del mandatario Santiago Peña por la situación de conflictividad en el país vecino.

"El sistemático bloqueo de rutas, y la continua violencia en las calles, afectando gravemente la vida cotidiana de la población y pretendiendo subvertir el orden constitucional de la república de Bolivia, son inaceptables", afirmó Ramírez.

A mediados de mayo, Paraguay rechazó las "acciones desestabilizadoras" en Bolivia, a través de un comunicado firmado junto a los Gobiernos de Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá y Perú.

Entonces, los países denunciaron que las protestas contra Paz perseguían "alterar la institucionalidad del Gobierno constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, elegido democráticamente en las Elecciones Generales realizadas en 2025".

Hoy, el canciller paraguayo reafirmó el compromiso de su Gobierno con la Administración de Rodrigo Paz, al tiempo que pidió no olvidar "que la estabilidad democrática y el orden constitucional" constituye un interés común y un principio rector del Mercosur, que Bolivia integra plenamente, si bien atraviesa por un periodo de transición para adecuar su entramado legal y arancelario a las reglas del bloque.

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Tras siete semanas de conflicto y luego de alcanzar acuerdos con sectores como la Central Obrera Boliviana (COB), Paz decretó el pasado día 20 un estado de excepción para permitir la intervención conjunta de policías y militares con el fin de despejar las carreteras.

La medida se ejecutó prácticamente sin incidentes, ya que en la mayoría de los puntos conflictivos no había manifestantes.