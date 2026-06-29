"Según informaciones recibidas, las fuerzas de seguridad de Ucrania facilitan deliberadamente el incremento del tráfico de drogas de América Latina a Europa", afirmó el departamento de prensa de la entidad, citada por la agencia RIA Nóvosti.

Sostuvo que "los principales grupos criminales latinoamericanos buscan ampliar la geografía de suministros de narcóticos, incluyendo el fentanilo, debido a la creciente campaña antidrogas en Estados Unidos".

"En ese contexto, Ucrania es vista como un corredor seguro para acceder al mercado europeo debido a la falta de controles fronterizos y aduaneros debidos", señaló el servicio.

Además, los narcocarteles latinoamericanos "están interesados en acceder al mercado negro de armas ucraniano", según el SVR.

"Los puertos de la región de Odesa se convierten en la principal ruta de tránsito de drogas latinoamericanas a Europa a través de Polonia, Moldavia y Rumanía", añadió.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según Rusia, "el interés de los ucranianos es evidente" ya que "el régimen corrupto de (el presidente de Ucrania) Volodímir Zelenski busca obtener ganancias adicionales, en particular en el contexto de la imposibilidad de los patrocinadores occidentales de satisfacer aun interminables demandas".

En particular, el servicio señaló que "Kiev incrementa la cooperación con los principales narcocarteles de México".

A principios de año, las fuerzas de seguridad ucranianas comunicaron haber desmantelado una red de narcotráfico internacional que trabajaba en el puerto de Odesa.

En 2018 la policía argentina incautó 400 kilos de cocaína en la embajada rusa de Buenos Aires. La droga debía ser enviada por valija diplomática con destino a Rusia.