Rusia derriba 209 drones ucranianos sobre doce regiones y los mares Negro y Azov

"Las defensas antiaéreas interceptaron y aniquilaron 209 drones ucranianos de ala fija", indicó el mando castrense ruso en su canal de MAX, la red de mensajería rusa.

Según informó en MAX Mijaíl Razvozháev, gobernador de la cuidad portuaria de Sebastopol, base de la Flota del Mar Negro de la Armada Rusa en Crimea, durante la pasada jornada fueron derribados 29 drones, cuyos fragmentos dañaron cuatro viviendas y provocaron un incendio forestal que abarcó 8 hectáreas.

Hasta el momento ni los medios oficiales rusos ni los independientes han informado de daños significativos a la infraestructura crítica y energética de Rusia, objetivo permanente de los ataques ucranianos.

Sin embargo, las consecuencias de los ataques contra las refinerías rusas de las últimas semanas no pasan inadvertidas: en la región de Primorie, en el Lejano Oriente ruso, se impusieron restricciones a la venta de combustibles para los camiones de carga.

Según el vicepresidente del Gobierno local, Vladímir Maliushitski, solo se dispensan 100 litros de combustible en las gasolineras ubicadas en zonas urbanizadas y 200 litros en las autopistas.

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"Estas limitaciones se imponen debido a que algunos consumidores inescrupulosos cargan miles de toneladas (de combustible) en sus rastras y luego lo acaparan y vuelven a repostar", explicó.

Esta medida se suma a la prohibición de venta de gasolina y diésel en canistras.

En Moscú y la región de Moscú, según pudo constatar EFE, se mantienen las limitaciones a la venta de combustible en las redes de gasolineras locales: mientras en la red Gazprom la venta se limita a 30 litros, Lukoil solo dispensa 20 litros.

Ambas redes solo ofrecían gasolina 92 y diésel, mientras otras redes, como Tatneft, mantienen cerradas la mayoría de sus gasolineras.