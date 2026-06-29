Rusia desarrolla sistemas de defensa antiaéreos con inteligencia artificial

"Nos dedicamos a ello de modo activo, me refiero a las defensas antiaéreas. Es uno de los siete proyectos que debemos llevar a término antes de finales de año (...) Tendremos los resultados en noviembre", aseveró en una reunión con corresponsales militares, según TASS.
En el contexto de los crecientes ataques de drones ucranianos contra la retaguardia rusa, señaló que se trata de una situación que cambia constantemente, lo que obliga a la parte rusa a tomar medidas.
"La situación cambia cada dos o tres meses aproximadamente", aseveró.
En particular, sostuvo que en Rusia se están creando grupos móviles de defensa antiaérea con drones FPV interceptores.
"Se trata de grupos móviles armados ante todo con drones FPV interceptores. Estamos implementando esto activamente", dijo.
Señaló que desde abril pasado Rusia comenzó a crear un "entorno informativo único para fortalecer los sistemas de alerta".
"Estamos implementando activamente (...) sistemas informáticos que permiten definir los objetivos a nivel táctico, conocer toda la situación, controlar las acciones bélicas", indicó.
En particular señaló que se han entregado a los militares rusos, a los jefes de pelotones y de máquinas de combate tablets conectados a este sistema único que se enlaza con las comandancias, los radares y otras unidades.
"En todas las agrupaciones militares hemos creado sistemas de defensa antiaérea escalonados" para repeler los ataques de drones, dijo.
Los drones han adquirido en la guerra de Ucrania un protagonismo especial, siendo utilizados por ambos bandos tanto para recabar información de inteligencia como para resolver problemas logísticos o atacar directamente al enemigo.