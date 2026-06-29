Tras la renuncia de Adorni, Milei vuelve a defenderlo: "Sigo confiando en su inocencia"

"Sigo confiando en la inocencia de Adorni. Es una persona honesta", dijo Milei en entrevista con el canal LN+ y luego explicó que su renuncia a la Jefatura de la Gabinete obedeció a que “Manuel consideró que eran inadmisibles los niveles de ataque que estaba recibiendo".

Las declaraciones de Milei se produjeron apenas unas horas después de la designación del actual ministro del Interior, Diego Santilli, un político con larga trayectoria cerca del expresidente Mauricio Macri (2015-2019), al cargo de Jefe de Gabinete, que asumirá formalmente el próximo martes.

El mandatario anunció que el Ministerio del Interior y la Jefatura de Gabinete volverán a fusionarse y expresó: "Gran parte del trabajo tiene que ver con la relación con los gobernadores. Eso requiere de músculo político. Desde mi punto de vista, Santilli es un gran trabajador, que conoce el oficio. Yo creo que va a ser una forma de darle aire a todo lo que debemos hacer".

Adorni está envuelto en un creciente escándalo desde marzo pasado, desde que se revelaron una serie de gastos suntuosos y no declarados que derivaron en una investigación judicial que puso su patrimonio bajo la lupa de la Justicia.

El pasado 10 de junio, Adorni admitió que ocultó alrededor de medio millón de dólares en sus declaraciones juradas patrimoniales y dijo que esos fondos correspondían a ahorros mantenidos fuera del registro junto a su esposa, provenientes de su trabajo en el sector privado.

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En medio de los intentos de la oposición de citar al Congreso a Adorni para someterle a una interpelación con vistas a una posible moción de censura, Milei relevó el viernes 19 de junio a Adorni de sus funciones de portavoz presidencial, que desempeñaba en paralelo a su rol de jefe de Gabinete.

El mandatario, sin embargo, negó que la permanencia de Adorni en el Ejecutivo fuera perjudicial para su Gobierno y preguntó: "¿Qué es eso de ir sentenciando y ejecutando gente antes de que se expida la Justicia?"

Milei destacó, además, que Adorni "tuvo la grandeza además de correrse y enfrentar a la Justicia sin problemas".

El sábado, anunció su renuncia en su cuenta de la red social X en una extensa carta dirigida al presidente y publicada en su cuenta de la red social X en la que se refirió a "interminables ataques mediáticos" contra él y sus allegados.