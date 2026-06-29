Wadephul aboga por alianzas sólidas al partir hacia EE.UU, Paraguay, Argentina y Brasil

"En un mundo de cambios globales y crisis múltiples, sólo podemos salvaguardar nuestros intereses fundamentales con alianzas sólidas. Libertad, seguridad y prosperidad: estos son los objetivos que me guían como ministro de Exteriores. Como alemanes y europeos, nos sabemos estrechamente vinculados a nuestros socios naturales en el doble continente americano. Por eso viajo de nuevo a América del Norte y del Sur", resumió.

Subrayó que Estados Unidos es y seguirá siendo el socio más importante de Alemania fuera de Europa y agregó que ambos países son aliados en la defensa de su libertad.

"Nuestra seguridad euroatlántica depende decididamente de que, también en el futuro, sigamos manteniéndonos unidos en la OTAN con la misma determinación que hasta ahora", dijo, y agregó que si la Rusia de Vladímir Putin no se atreve a atacar a un miembro de la Alianza, es porque la disuasión colectiva funciona.

Señaló que deliberará con Rubio sobre cómo lograr en la cumbre de la OTAN de la semana que viene en Ankara un nuevo reparto de cargas en la Alianza y un apoyo estable y a largo plazo a Ucrania "que haga comprender a Moscú que ya es hora de poner fin a la matanza en Ucrania y sentarse a la mesa de negociaciones", ya que Kiev desde hace tiempo está dispuesta a la paz, y los europeos a acompañar al país invadido en todo lo que puedan.

Por otra parte, Wadephul destacó el objetivo común con Washington de que el acuerdo marco entre Estados Unidos e Irán pueda dar lugar a una solución duradera y viable.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Precisamente la arriesgada estrategia de Irán en torno al estrecho de Ormuz pone de manifiesto que la política de seguridad y la política económica son inseparables, resaltó, y agregó que cuanto más afecten los conflictos comerciales y las crisis a las cadenas de suministro mundiales, mayor la necesidad de diversificarse y hacerse más resistentes desde el punto de vista económico.

En este sentido, el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, constituye un hito para el comercio y ofrece un enorme potencial de crecimiento para Alemania y Europa, al englobar a 31 democracias consolidadas, con más de 700 millones de habitantes y que representan el 20 % del PIB mundial, que apuestan por el libre comercio en lugar de los aranceles, y por la competencia en lugar del proteccionismo.

Precisamente en la cumbre del Mercosur en Paraguay y en sus conversaciones en Argentina y Brasil, Wadephul, que viaja acompañado de representantes de empresas de los sectores de la energía, la seguridad y la defensa y las materias primas, quiere explorar cómo la mayor zona de libre comercio del mundo puede generar, de forma concreta, crecimiento y prosperidad para ambas partes.

Precisamente en el ámbito de las tierras raras y los minerales críticos, Alemania tiene la oportunidad de diversificar sus cadenas de suministro con Sudamérica y, al mismo tiempo, garantizar una creación de valor sostenible, tema que ocupará un lugar central en sus conversaciones en Argentina y Brasil, dijo.

"Con Paraguay, Argentina y Brasil no solo compartimos intereses económicos. Nos unen unas sociedades liberales y democráticas y un claro compromiso con un orden internacional estable basado en normas", destacó.

Al margen de la cumbre del Mercosur, Wadephul se reunirá el martes con el presidente y el canciller de Paraguay, Santiago Peña y Rubén Ramírez, respectivamente, así como con el presidente de Chile, José Antonio Kast, y su homólogo chileno, Francisco Pérez Mackenna.

En Argentina, el miércoles mantendrá conversaciones con el canciller argentino, Pablo Quirno, y el jueves, en Brasil, con su homólogo brasileño, Mauro Vieira.