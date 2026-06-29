Xi recibe a Lukashenko, recién reunido con Putin, y ensalza su relación con Bielorrusia

Xi indicó que "la confianza política mutua entre ambos países es sólida como una roca", según un comunicado publicado por el medio oficial CCTV.

El mandatario chino aseveró que los dos países "son verdaderos amigos que confían y se apoyan mutuamente" y que sus lazos "han superado la prueba de las vicisitudes internacionales".

"China apoya a Bielorrusia en la protección de su soberanía nacional, independencia e integridad territorial", aseguró Xi, que instó a ambos países a "actuar como fuerza estabilizadora en un mundo convulso".

Por su parte, Lukashenko dijo que "China es un socio estratégico incondicional de Bielorrusia", según CCTV.

El líder bielorruso destacó que la cooperación con Pekín representa "un importante apoyo al desarrollo económico y social de Bielorrusia", al tiempo que expresó su esperanza de "fortalecer la comunicación estratégica y ampliar las áreas de cooperación" con el gigante asiático.

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La agencia oficial bielorrusa Belta había informado el domingo de que Lukashenko partió hacia una gira por Asia oriental y suroriental, con tres países no especificados en su agenda y negociaciones al más alto nivel para abordar "proyectos de gran envergadura" en distintos sectores.

La gira comenzó después de que Lukashenko mantuviera dos reuniones con Putin en la residencia rusa de Valdái, sin que trascendieran detalles de las conversaciones, en un momento de renovadas tensiones con Ucrania por el papel de Bielorrusia en la guerra.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, advirtió recientemente de presuntos planes de Moscú y Minsk para que Bielorrusia se implique de forma más activa en el conflicto, algo que la parte bielorrusa ha negado.

Lukashenko aseguró que se había reunido en Minsk con representantes de Zelenski y que les reiteró que Bielorrusia no quiere escalar el conflicto, mientras Moscú acusó a Kiev de intentar implicar a Minsk en acciones bélicas directas.

El dirigente bielorruso estuvo en Pekín en septiembre de 2025, cuando asistió al desfile militar organizado por China con motivo del 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, en el que coincidió con mandatarios como Putin o el líder norcoreano, Kim Jong-un.

Antes de esa cita, Lukashenko se había reunido con Xi en junio de 2025, cuando agradeció a China su "firme apoyo" y su "ayuda a largo plazo".

El mandatario bielorruso también viajó a China en 2023 en dos ocasiones, en marzo y diciembre, dentro del refuerzo de los contactos con Pekín en un momento de creciente aislamiento de Minsk frente a Europa y el resto de Occidente por su deriva autoritaria y su cercanía a Moscú.

La guerra en Ucrania ha sido uno de los principales marcos de esa relación reciente: Bielorrusia ha sido acusada por Kiev de actuar como apoyo de Rusia, mientras China ha mantenido una posición ambigua, con llamamientos al diálogo y a una solución política del conflicto, al tiempo que ha seguido profundizando sus intercambios con Moscú.