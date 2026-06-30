Argentina logra récord de producción de petróleo en mayo por impulso de Vaca Muerta

Según datos del Ministerio de Economía de Argentina, en mayo pasado se verificó un récord para el conjunto de la producción mensual de petróleo del país, con 903.700 barriles diarios, lo que representa un incremento del 19,6 % en relación al mismo mes de 2025.

El 69 % de la producción de crudo de Argentina fue en Vaca Muerta, con epicentro en la provincia de Neuquén (suroeste), donde la extracción de petróleo no convencional alcanzó en mayo una marca histórica de 95,4 millones de metros cúbicos diarios.

Vaca Muerta es la segunda mayor reserva mundial de gas no convencional y la cuarta de petróleo de este tipo, y allí operan compañías como YPF, Vista, Chevron, Total y PAE, entre otras.

La gigantesca formación, que comenzó a producir hidrocarburos en 2013 de la mano de la argentina YPF, ha recibido desde entonces inversiones por unos 52.000 millones de dólares para su desarrollo.

Trece años después, la producción es récord, lo que ha permitido a Argentina no solo reducir sustancialmente su necesidad de importación de gas en el invierno austral sino también contar con crecientes saldos exportables de hidrocarburos y recuperar el superávit en su balanza energética, que podría llegar a los 24.000 millones de dólares en 2030, según proyecciones del sector.