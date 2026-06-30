Bolsa española sube un 0,44 % y recupera los 19.400 puntos pese a dudas sobre EEUU e Irán

Al cierre de las negociaciones, el principal selectivo español, el IBEX 35, sumó 84,5 puntos, equivalentes a ese 0,44 %, hasta situarse en los 19.471,9 puntos.
Con este resultado, el índice bursátil ha registrado una evolución del 5,58 % en junio y del 12,5 % en este primer semestre del año.
Tras una apertura con una ligera subida, el indicador español inició pasada la primera hora y media de negociación un impulso alcista con el que llegó a superar la cota de los 19.500 puntos.
Sin embargo, pasada la cuarta hora de sesión ese empuje inversor perdió fuerza hasta negociarse plano cuando restaban unas dos horas de jornada bursátil, aunque en la última parte logró estabilizarse para cerrar por encima de la barrera psicológica de los 19.400 enteros.
Entre los principales valores del mercado español, la petrolera Repsol anotó hoy la segunda subida más fuerte del selectivo, del 2,04 %, y también sumaron ganancias el banco BBVA (1,48 %), el Banco Santander (1,39 %) y la eléctrica Iberdrola (0,09 %).
Entre las empresas que cosecharon pérdidas estuvieron el gigante de las telecomunicaciones Telefónica, que cayó un 2,06 %, y la firma textil Inditex, que retrocedió un 0,51 %.