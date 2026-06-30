Canadá iguala las donaciones privadas de ayuda humanitaria por los terremotos en Venezuela

El secretario de Estado de Desarrollo Internacional de Canadá, Randeep Sarai, informó en un comunicado que Ottawa igualará las contribuciones realizadas a la Cruz Roja Canadiense y a la organización Humanitarian Coalition entre el 25 de junio y el 14 de julio, hasta un máximo de 4 millones de dólares canadienses (2,8 millones de dólares estadounidenses o 2,5 millones de euros).

El Gobierno canadiense señaló que los fondos servirán para apoyar la entrega de ayuda vital, incluidos servicios de salud de emergencia, refugio, agua, saneamiento e higiene, además de otros servicios esenciales para las comunidades afectadas.

La nueva medida se suma a los 5 millones de dólares canadienses en ayuda humanitaria anunciados el pasado 25 de junio por Sarai y la ministra de Asuntos Exteriores, Anita Anand, lo que eleva a 9 millones de dólares canadienses el total de la asistencia canadiense comprometida para responder a la emergencia.

De esa primera partida, 2 millones fueron asignados al Programa Mundial de Alimentos, otros 2 millones a la Organización Panamericana de la Salud y 1 millón al Comité Internacional de Rescate.

Canadá indicó también que, en colaboración con la Cruz Roja Canadiense, ya ha contribuido a entregar sobre el terreno más de 5.700 artículos de emergencia, entre ellos mantas, mosquiteras, utensilios de cocina, lonas y bidones, además de apoyar el despliegue de servicios sanitarios de emergencia y suministros médicos.

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Sarai afirmó que cada día se conoce con mayor claridad "la inmensidad de las necesidades" de los afectados y que Canadá igualará las aportaciones de los ciudadanos que apoyen a las organizaciones humanitarias.

Anand señaló que las necesidades en Venezuela son "inmensas" y aseguró que Canadá seguirá trabajando con sus socios para apoyar las labores de ayuda y recuperación.

El Gobierno canadiense no ha indicado que esté en contacto directo con las autoridades venezolanas para coordinar el envío de ayuda humanitaria.

Canadá retiró en 2017 a su embajador en Venezuela y en 2019 Ottawa se negó a reconocer el régimen de Nicolás Maduro y suspendió las operaciones de su embajada en Caracas.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, afirmó la semana pasada que Canadá se encuentra en desventaja cuando no tiene embajadas ni personal sobre el terreno en países donde hay ciudadanos canadienses o donde se producen emergencias humanitarias.