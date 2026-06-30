Canciller de Argentina insta a que el Mercosur deje de "mirar el mundo como una amenaza"

"Señores presidentes, el Mercosur debe dejar de mirar el mundo como una amenaza y asumir el papel que le corresponde", afirmó Quirno durante su intervención en la cumbre en la ciudad paraguaya de Luque, donde representó a Argentina tras la decisión del presidente Javier Milei de permanecer en Buenos Aires para atender "temas de gestión".

"La región tiene recursos, alimentos, energía, minerales críticos, talento y ubicación estratégica. Tiene todo lo necesario para ocupar un lugar central en la economía global. La pregunta es si tendrá el coraje de hacerlo", añadió el canciller, que instó a "reemplazar la resignación por la decisión política".

Además, consideró que el bloque "puede resignarse a administrar una estructura lenta, defensiva y alejada de las necesidades" de sus ciudadanos o "recuperar su vocación original y convertirse en una plataforma de prosperidad, competencia y proyección global".

"El Mercosur necesita una discusión más profunda sobre su funcionamiento económico. Durante demasiado tiempo, nuestra región padeció una verdadera adicción al proteccionismo”, señaló.

Al tiempo, destacó el tratado de libre comercio alcanzado con la Unión Europea (UE), al que describió como "un paso importante" que no debe sin embargo agotar la agenda del bloque.

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Quirno celebró además el avance de negociaciones con otros países, entre ellos Japón, Emiratos Árabes Unidos, Canadá y Vietnam, y comentó: "Necesitamos participar con mayor protagonismo en los flujos económicos globales. Nuestra vocación de apertura no se agota en el acuerdo con la Unión Europea".

También se refirió al arancel externo común del Mercosur y consideró que debería ser "simple, competitivo y compatible con una agenda real de apertura".

"Un bloque que pretende competir en el siglo XXI no puede sostener estructuras arancelarias que lo aislan de la tecnología, encarecen insumos, reducen escala y condenan a nuestras empresas a producir con costos superiores a los de sus competidores", mencionó.

La LXVII Cumbre de Presidentes del Mercosur contó este martes con la presencia de los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; Bolivia, Rodrigo Paz; Paraguay, Santiago Peña; y Uruguay, Yamandú Orsi; la marcada ausencia del líder argentino.

También asistieron por primera vez los presidentes de Ecuador, Daniel Noboa; y Chile, José Antonio Kast, en calidad de países asociados.

Uruguay recibió este martes de Paraguay la presidencia semestral del bloque al cierre de la cumbre y anunció que priorizará la implementación de los acuerdos comerciales.