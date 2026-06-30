Consejo de Cooperación del Golfo dice que estabilidad de Irak es vital para Oriente Medio

Durante una rueda de prensa con el ministro de Exteriores iraquí, Fuad Husein, Al Budaiwi dijo que sus conversaciones en Bagdad se centraron en "la situación en la región y los esfuerzos de desescalada".

Asimismo, elogió los esfuerzos del Gobierno de Irak para prevenir ataques de represalia lanzados desde su territorio -presuntamente por milicias proiraníes que actúan al margen del Estado iraquí- contra países del golfo Pérsico durante la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán.

"Los países del CCG mantienen su apoyo a la prosperidad de Irak", afirmó el secretario de esta organización política y económica que comprende a Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Kuwait, Baréin, Omán y Catar, al tiempo que recordó que el CCG ve a Irak como un socio estratégico.

Por su parte, el jefe de la diplomacia iraquí reiteró el rechazo de su país a la guerra contra Irán, lanzada el pasado 28 de febrero, así como contra los ataques contra los países del golfo Pérsico.

La visita de Budaiwi tiene lugar en un momento en el que Irak -aliado clave tanto de Irán como de Estados Unidos- se ha postulado la semana pasada como anfitrión para una posible reunión de reconciliación entre Teherán y los países del golfo Pérsico, severamente afectados por los ataques de represalia iraníes.

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El propio Husein indicó entonces que es una "prioridad" para todos que se ponga fin al "estado de guerra", por lo que su país "se pone al servicio de ambas partes" para mediar.