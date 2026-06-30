Cuba inicia el retiro de su brigada de colaboradores sanitarios de Guatemala

La brigada de 412 profesionales de la salud cubanos se retira después de que Guatemala no renovara los contratos argumentando el vencimiento del acuerdo de cooperación, pero el Gobierno de La Habana atribuye la decisión a presiones de Estados Unidos.

Al recibir a los sanitarios en el aeropuerto internacional de La Habana, la viceministra primera de Salud Pública de la isla, Tania Cruz Hernández, destacó la "obra humanista" desarrollada por los profesionales sanitarios cubanos en el país centroamericano.

Asimismo lamentó que "la decisión unilateral del Gobierno de Guatemala de poner fin a la colaboración médica cubana afecte el acceso a los servicios de salud de miles de personas", refirió el periódico Granma.

Cruz recordó que, desde el inicio de la colaboración en noviembre de 1998, tras el paso del huracán Mitch por Centroamérica, más de 11.327 profesionales cubanos prestaron asistencia médica en Guatemala, "contribuyendo al fortalecimiento de su sistema sanitario".

Además enumeró que en casi tres décadas, los sanitarios insulares presentes en zonas apartadas de ese país, realizaron más de 62 millones de consultas médicas, 625.000 intervenciones quirúrgicas, 198.000 de ellas oftalmológicas, asistieron más de 274.000 partos, aplicaron más de un millón de dosis de vacunas y contribuyó a salvar más de 378.000 vidas.

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También resaltó su participación en programas de prevención y control de enfermedades transmisibles y no transmisibles, así como en el enfrentamiento a la pandemia de la Covid-19.

El pasado marzo Cuba también retiró a sus sanitarios que prestaban servicio en Jamaica y Honduras.

Una decena de países caribeños y centroamericanos han cerrado o reducido en el último año sus contratos de servicios médicos con Cuba, por la insistencia de Washington de que no colaboren en prácticas que tacha de "trabajo forzado".

La exportación de servicios profesionales ha sido durante años una de las principales fuentes de ingresos en divisas de la isla, junto al turismo y las remesas.

Las brigadas médicas -que arrancaron hace más de seis décadas y han llevado a 600.000 profesionales a 165 países, según datos oficiales- son un controvertido mecanismo que combina ventajas para las partes implicadas, pero con métodos cuestionados.