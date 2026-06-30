Donaciones y voluntarios se concentran en Bogotá para seguir enviando ayudas a Venezuela

Los voluntarios, en su mayoría colombianos y venezolanos, recolectan y clasifican alimentos, medicamentos, insumos médicos y materiales para equipos de rescate que serán enviados a las zonas afectadas.

"En este momento llevamos más de 650 toneladas recolectadas. No imaginábamos esta gran cantidad de apoyo por parte de la ciudadanía colombiana y venezolana", afirmó a EFE el coordinador de la fundación Juntos Se Puede, Juan Guerrero.

Guerrero hizo un llamado a los ciudadanos para que apunten como voluntarios durante las jornadas de apoyo, ya que, indicó, llega un momento "complejo", en el que hay que "sumar la cantidad de insumos, no solamente médicos y alimentos, sino de higiene personal y de muchísimas cosas que hoy en día se están acomodando para que lleguen a tierra venezolana".

El coordinador añadió que la organización espera seguir aumentando la ayuda y que parte de los suministros ya han llegado a Venezuela.

"Ya tenemos más de 100 toneladas en este momento en el territorio venezolano y eso nos da la tranquilidad de que sabemos que va a llegar a las manos de los que más lo necesitan en este momento", dijo.

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Entre los productos que están recibiendo mencionó alimentos no perecederos, medicamentos con fechas de vencimiento amplias, insumos médicos y materiales para rescatistas como palas, cascos, guantes y martillos.

"Son ya siete días desde esta situación tan compleja que hemos vivido como país y, lo digo como venezolano, ya quiero estar allá para ayudar y levantar roca por roca para que todas las personas que todavía se encuentran bajo tierra puedan tener esta segunda oportunidad de vida", expresó.

Andrea Millán, una de las voluntarias que se sumó a la jornada, explicó a EFE que quienes quieran donar deben revisar previamente los productos y evitar entregar artículos vencidos.

También explicó que en este momento la prioridad no es la ropa, pues ya han recibido una gran cantidad, y que lo ideal son los alimentos no perecederos y los medicamentos.

"La idea es que todas las manos que vengan, sean bienvenidos para que nos puedan apoyar y que pronto llegue esto", afirmó Millán.

La jornada se mantiene como una muestra de solidaridad entre ciudadanos de ambos países.

Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron la zona norte de Venezuela el pasado miércoles han dejado daños cuantiosos en viviendas, activos económicos, comercios, así como en pérdidas humanas que aún se siguen contabilizando a medida que avanzan los trabajos de rescate y remoción de escombros.

La cifra de fallecidos por el doble terremoto ocurrido el pasado miércoles al norte del país ascendió a 1.943 y la de heridos a 10.571, informó hoy el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.