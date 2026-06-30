El cura español expulsado del clero por León XIV ve "injusta" la resolución del papa

El sacerdote considera que no se ha respondido a los argumentos doctrinales que presentó antes de adoptarse la decisión de expulsarlo del clero.

Fue el pasado 30 de abril cuando León XIV decretó la expulsión del estado clerical de este cura "ante su reiterado rechazo de reconocimiento y sujeción al papa Francisco", ya fallecido, y ahora hacia el actual pontífice, "de manera pública y notoria a través de diversos medios de comunicación", informó recientemente la Diócesis de Orihuela-Alicante en un comunicado publicado en su web.

Vegara explicó en declaraciones a EFE que el pasado 2 de marzo respondió a un cuestionario remitido por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe con cinco preguntas sobre si reconocía como papas a Francisco y a León XIV, si aceptaba sus respectivos magisterios y si acataba el magisterio de la Iglesia.

Según ha indicado, respondió afirmativamente únicamente a esta última cuestión y contestó de forma negativa a las otras cuatro, aunque, según sostiene, lo hizo "de manera condicional", supeditando su respuesta a que se le demostrara que el argumentario doctrinal que adjuntó era erróneo.

"Si se me demostraba que yo estaba equivocado, no tenía ningún problema en retractarme y aceptar lo que hiciera falta", aseguró.

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Vegara relató que el pasado día 20 fue citado por el obispo de Orihuela-Alicante (este de España), José Ignacio Munilla, para comunicarle el decreto por el que se le expulsa por su "contumacia".

El sacerdote ha rechazado esa calificación al considerar que resulta "falsa y calumniosa", ya que, según alega, su respuesta no fue "contundente", sino abierta a una eventual rectificación si sus argumentos eran rebatidos.

"No solo no se me contestó, sino que se ignoró mi argumentario y se me trató como si hubiera contestado de manera contundente", ha manifestado.

Sobre el fondo de su discrepancia doctrinal, Vegara ha dicho que no puede aceptar simultáneamente el magisterio dogmático de la Iglesia y lo que considera cuatro "herejías magisteriales", tres de ellas atribuidas al pontificado de Francisco y una al de León XIV.

Entre ellas cita la interpretación aprobada por Francisco sobre el acceso a los sacramentos de personas divorciadas vueltas a casar civilmente, la declaración 'fiducia supplicans' sobre las bendiciones a parejas en situación irregular o la afirmación de una "dignidad infinita" de la persona humana, que, en su opinión, contradicen la doctrina tradicional de la Iglesia.

Respecto a León XIV, cuestiona una afirmación sobre la relación entre humanización y divinización, al entender que, según su interpretación, desvirtúa el "carácter gratuito de la gracia sobrenatural".

Vegara señaló que no reconoce la autoridad de la que emana el decreto y que continuará viviendo su sacerdocio y su vocación "en vida de oración y sacramentos", conforme entienda que Dios le indique.