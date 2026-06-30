El Líbano contabiliza 21 nuevas muertes por la ofensiva israelí en las últimas 24 horas

Beirut, 30 jun (EFE).- Las autoridades sanitarias libanesas contabilizaron este martes 21 nuevas muertes en las últimas 24 horas, lo que eleva el saldo total de fallecidos por la ofensiva de Israel a 4.278 desde el 2 de marzo, en un momento en el que los equipos de rescate siguen con las labores de recuperación de cadáveres.