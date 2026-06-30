El Mercosur continúa ante el desafío de implementar con "justicia" su acuerdo con la UE

En su discurso de apertura del encuentro, el presidente anfitrión, Santiago Peña, llamó a los socios del bloque a actuar para que la asignación de las cuotas obedezca a la "justicia".

"¿Para qué sirve un acuerdo de libre comercio que reproduce las asimetrías que ya existen en lugar de corregirlas? Cuándo hablamos de cuotas no pedimos privilegios, pedimos equidad y por eso pedimos que se reconozca esa diferencia, la que hoy nos separa", apuntó el mandatario.

Paraguay, que en ocasiones se ha definido a sí mismo como el "hermano menor" del Mercosur por su desarrollo industrial inferior al de sus socios, aspiraba a zanjar durante la cumbre la cuestión de las cuotas.

Pero el tema permanece "en negociación" en vista de la aplicación asimétrica que ha tenido inicialmente el acuerdo, dijo esta jornada en una conferencia de prensa el ministro de Relaciones Exteriores paraguayo, Rubén Ramírez.

“Lo que nosotros queremos es que esa distribución sea en partes iguales, considerando los esfuerzos que hemos hecho”, agregó el funcionario.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Mercosur también anunció hoy el inicio formal de sus negociaciones para la firma de un Acuerdo de Asociación Económica (AAE) con Japón, que en la práctica equivale a un acuerdo de libre comercio.

Uruguay, que recibió de manos paraguayas la presidencia semestral del ente de integración, adelantó que en unos pocos meses el bloque acercará cada vez más posturas con Japón.

De igual manera, el presidente uruguayo Yamandú Orsi apuntó que desde la Presidencia su país tendrá como objetivo "avanzar en la implementación de los acuerdos comerciales recientemente concluidos", con énfasis en el tratado con la Unión Europea (UE) y el EFTA.

En la cita, a la que no asistió el presidente argentino Javier Milei, el Mercosur también ofreció su respaldo al Gobierno del presidente boliviano Rodrigo Paz.

En una declaración conjunta, los Estados parte manifestaron su preocupación con la situación en Bolivia después de siete semanas de manifestaciones violentas.

Asimismo, el bloque expresó su solidaridad con Venezuela, que hace seis días sufrió un doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5 que dejaron al menos 1.943 muertos y cerca de 59.000 edificaciones dañadas, según una primera evaluación experimental rápida realizada por la NASA gracias a imágenes satelitales.

En este sentido, el presidente uruguayo indicó que las autoridades de gestión de riesgo de los miembros del Mercosur ya "se reunieron para coordinar acciones conjuntas para el envío de ayuda" a Venezuela.

"Algunas decisiones han sido fundamentales", añadió el gobernante sin ofrecer detalles.

En la misma Cumbre, el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, calificó como "incalculables" las pérdidas humanas y materiales por el desastre, al tiempo que pidió un minuto de silencio por las víctimas, al que se sumaron todos los mandatarios.

"Lo importante es que Venezuela no se sienta sola", dijo a su turno el presidente boliviano, Rodrigo Paz, para quien los acontecimientos que ocurrieron en Venezuela son "tristes para todos los latinoamericanos".

Mientras que el canciller argentino, Pablo Quirno, manifestó su solidaridad con Venezuela y recordó que la Administración del presidente Javier Milei ha puesto a disposición asistencia humanitaria, equipos especializados y capacidades logísticas para las acciones de rescate de los sobrevivientes atrapados bajo los escombros.