El Mercosur inicia negociaciones para un acuerdo comercial con Japón

"Hoy también celebro que lanzamos las negociaciones (...) del acuerdo de libre comercio con Japón", refirió Peña en la LXVIIi Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mercosur, el bloque integrado por Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia, en la fase final de adhesión.

El líder paraguayo calificó el inicio de los diálogos como "un pasó histórico" que abre las puertas "de una de las economías más importantes del mundo" y que fortalece, según dijo, la proyección del Mercosur hacia Asia.

"Los japoneses son buenos amigos y son los mejores aliados que podemos tener en nuestro bloque, les pido que podamos avanzar con ellos", añadió Peña al dirigirse a sus homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de Uruguay, Yamandú Orsi; Bolivia, Rodrigo Paz; Ecuador, Daniel Noboa; y Chile, José Antonio Kast.

Lula adelantó el 16 de junio pasado que en la cumbre de presidentes que este martes se reúne en la ciudad de Luque (centro) se iniciarían las negociaciones del acuerdo comercial con Japón, tras mantener un encuentro con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi.

El 20 de diciembre pasado, los presidentes del Mercosur anunciaron, durante una cumbre del bloque en Foz de Iguazú (Brasil), el lanzamiento de las negociaciones para alcanzar un acuerdo de preferencias arancelarias con Vietnam.

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Poco después, el 17 de enero, el bloque firmó con la Unión Europea (UE) un acuerdo que abrió una de las mayores zonas de libre comercio del mundo, con un mercado de más de 700 millones de consumidores y cerca de una cuarta parte del producto interno bruto (PIB) global.

Además, el Mercosur negocia acuerdos de comercio con Emiratos Árabes Unidos y Canadá, Reino Unido, Indonesia y Malasia y negocia una ampliación del acuerdo de preferencias arancelarias con India.