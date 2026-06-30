El papa recibió 57,6 millones en donaciones en 2025, con Estados Unidos a la cabeza

Del total de ingresos del fondo, 54,5 millones de euros correspondieron a donaciones y 3,1 millones a rendimientos financieros y otros ingresos.

Por áreas geográficas, Estados Unidos encabezó con amplia diferencia las aportaciones al contribuir con 14,2 millones de euros, el 26,1 % del total, frente a los 13,7 millones del ejercicio anterior.

El segundo lugar lo ocupó Italia, con 3,1 millones de euros (5,7%), seguida de cerca por Brasil, que con 2,1 millones de euros (3,9%) se situó en la tercera posición.

La sorpresa del balance fue el descenso de Francia, que pasó de ser el segundo mayor donante en el ejercicio anterior, con 8 millones de euros, a aportar 1,3 millones (2,4 %) en 2025.

Los siguientes puestos correspondieron a la República de Corea, con 1,5 millones de euros (2,8 %); Alemania, con 1,4 millones (2,6 %), y España, con 1,2 millones (2,1 %).

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En cuanto al origen de las aportaciones, la mayor parte de los fondos, 40,1 millones de euros, procedió de diócesis y particulares, mientras que fundaciones e institutos religiosos contribuyeron con otros 14,4 millones.

Las donaciones llegan al Óbolo de San Pedro por tres vías: ofrendas directas a través de internet o transferencia bancaria, legados testamentarios y, principalmente, la colecta anual celebrada en parroquias de todo el mundo con motivo de la solemnidad de San Pedro y San Pablo, que tuvo lugar el 29 de junio.

Con motivo de la jornada del Óbolo, el papa agradeció la solidaridad de la comunidad internacional: "Agradezco de todo corazón a todos los que, con su ofrenda, apoyan mi ministerio como Sucesor de Pedro. Sigamos caminando juntos en la fe y en la comunión".

El balance refleja que los gastos del ejercicio ascendieron a 59,8 millones de euros, lo que dejó un saldo negativo de 2,2 millones, debido principalmente a las fluctuaciones de los tipos de cambio de las divisas extranjeras, según precisó el organismo en un comunicado.

Del total de gastos, 54,5 millones de euros correspondieron a contribuciones desembolsadas y 5,3 millones a gastos financieros.

La ayuda directa permitió financiar 252 proyectos en 74 países. África fue la región que recibió más recursos, con el 39 % del total destinado a este capítulo, equivalente a 5,2 millones de euros.

Entre las iniciativas financiadas figuran la asistencia humanitaria en la Franja de Gaza, la construcción de aulas escolares en India y Sudán del Sur y el desarrollo de centros pastorales en Sri Lanka, Egipto y Burkina Faso.

En Europa, el Vaticano señaló que los recursos se destinaron principalmente a la asistencia humanitaria a la población de Ucrania y a becas de estudio para religiosos procedentes del hemisferio sur.

Por otra parte, los 41,2 millones de euros asignados a la misión apostólica del papa cubrieron el 10 % del gasto total de los dicasterios y las nunciaturas de la Santa Sede, con especial atención al sostenimiento de las iglesias locales con mayores dificultades y a la difusión del magisterio pontificio.