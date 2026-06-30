El Parlamento lituano confirma al socialdemócrata Sinkevičius como nuevo primer ministro

La candidatura de Sinkevičius, apoyada por el presidente del país, Gitanas Nauseda, tras la dimisión del anterior Ejecutivo de coalición de centroizquierda de Inga Ruginienė el pasado día 23, fue aprobada con 80 a favor, dos en contra y 28 abstenciones.

El político de 42 años y actual alcalde de la ciudad de Jonova, en el centro del país, dispone ahora de quince días para proponer a Nauseda un gabinete de ministros para su Gobierno de orientación ecologista y centroizquierdista, tras lo cual el conjunto del Gobierno será sometido a votación en el Seimas lituano.

La reorganización gubernamental se produce después de la expulsión el pasado día 6 de la coalición liderada por la también socialdemócrata Ruginienė del partido populista Amanecer del Nemunas, debido a que su líder, Remigijus Žemaitaitis, fue condenado por unas declaraciones antisemitas.

De esta forma, la dimisión de ese Gobierno, el segundo desde las elecciones parlamentarias de 2024, era solo una cuestión de tiempo.

Previamente tuvo que dimitir el Ejecutivo encabezado por Gintautas Paluckas cuando surgieron acusaciones de corrupción contra éste.

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El pasado día 18 tres partidos políticos lituanos de orientación ecologista y centroizquierdista firmaron un acuerdo de coalición encabezado por Sinkevičius formado por los socialdemócratas (LSDP), la Unión de Agricultores, Verdes y Familias Cristianas de Lituania (LVŽKŠS) y la Unión de Demócratas 'Por Lituania' (DSLV).

El líder socialdemócrata afirmó que las prioridades de su gabinete serán garantizar la seguridad nacional y social, mejorar la situación demográfica y fomentar el desarrollo económico.

"Hoy Lituania atraviesa un momento difícil. Hay una guerra junto a nosotros. Nuestro entorno político sigue siendo sombrío y está sometido a presión", dijo en el Seimas antes de la votación.

"La gente siente el coste, la carga y la sensación de inseguridad social", continuó. "En las regiones todavía hay demasiadas personas que se sienten alejadas de las decisiones del Estado", añadió, por lo que aseguró que el nuevo Gobierno debe ser uno del "trabajo, estabilidad y resiliencia".

Según la radiotelevisión pública lituana, LRT, Sinkevičius, que tendrá que renunciar a su cargo de alcalde, de Jonova, tiene prácticamente configurado su gabinete tras adelantar que quería nombrar a hasta siete nuevos ministros.

El socio de coalición DSLV obtendrá tres ministerios: Agricultura, Energía y Sanidad, LVŽKŠS las carteras de Economía e Innovación y Justicia, y el LSDP ocupará los nueve ministerios restantes.

La ex primera ministra Ruginienė ejercerá como ministra de Seguridad Social y Trabajo, cargo que ya desempeñó brevemente bajo el mandato del Paluckas.

Asimismo, se espera que Kęstutis Budrys continúe al frente del Ministerio de Asuntos Exteriores, según LRT.