El petróleo de Texas baja a 69 dólares pendiente de conversaciones de EEUU e Irán con Doha

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de agosto, el de referencia en Estados Unidos, restaban 1,25 dólares respecto al cierre anterior.

El mercado del petróleo sigue atento las conversaciones sobre la guerra programadas en Catar con la esperanza de que se pueda llegar pronto a un acuerdo definitivo.

Los enviados especiales de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno de Trump, viajaron a Doha para reunirse con los mediadores cataríes y analizar el progreso de las negociaciones.

Pese a las insistencia del presidente estadounidense, Donald Trump, no habrá conversaciones directas entre Washington y Teherán.

Sin embargo, representantes iraníes viajarán este miércoles a Doha para tratar cuestiones del acuerdo de paz con los mediadores.

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Una de ellas, explicó el portavoz del ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, la relativa a la liberación de los activos iraníes bloqueados.

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores catarí, Majed al Ansari, sostuvo que "6.000 millones de dólares en fondos iraníes congelados aún no han sido transferidos a Teherán" y que la entrega "solo se realizará si EE.UU. e Irán llegan a un acuerdo".

Algunos analistas ven estas conversaciones como una señal de que el conflicto puede resolverse pronto, pese a que no supongan un acercamiento directo.