El petróleo de Texas sube a 71,05 dólares tras descartarse reunión de EEUU e Irán en Catar

A las 09:00 hora local (13.00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de agosto sumaban 0,30 dólares respecto al cierre anterior.

El portavoz del ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, aseguró este martes que no tienen previsto, ni lo han tenido "en ningún momento", un encuentro con la parte estadounidense.

Sin embargo, viajarán este miércoles a Doha para tratar cuestiones del acuerdo de paz con los mediadores, ya que Catar es uno de ellos.

Según explicó, abordarán "la aplicación de algunas cláusulas del memorando de entendimiento, entre ellas la relativa a la liberación de los activos iraníes bloqueados".

El principal objetivo del viaje de los iraníes es conseguir los fondos congelados que aún no le han sido transferidos pese a que Estados Unidos se comprometió en el acuerdo a levantar todas las sanciones contra Teherán.

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El portavoz del Ministerio de Exteriores catarí, Majed al Ansari, sostuvo que "6.000 millones de dólares en fondos iraníes congelados aún no han sido transferidos a Teherán" y que la entrega "solo se realizará si EE.UU. e Irán llegan a un acuerdo".

La Casa Blanca, por su parte, ha trasladado a sus enviados especiales, Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno de Trump, quienes se reunirán en Doha con los mediadores y analizarán el progreso de las negociaciones.

Trump insistió varias veces el lunes en que sus enviados se reunirían con la delegación iraní en Catar, de hecho, llegó a decir que el encuentro había sido solicitado por la República Islámica. Sin embargo, Teherán lo descartó en todo momento.