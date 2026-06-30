Francia será este año el invitado de honor al Festival Internacional Cervantino en México

En un comunicado, la Secretaría de Cultura detalló que el estado mexicano de Guanajuato, sede de la llamada 'Fiesta del Espíritu', recibirá a artistas de distintos países que participarán en 212 funciones de música, danza, teatro, ópera, performance, cine y artes visuales.

Como invitado de honor, Francia presentará una delegación conformada por Les Métaboles, Ensemble Pygmalion, Mohamed El Khatib, Leïla Ka, Chaillot Théâtre National de la Danse, el colectivo NOVAYA, Théo Mercier y François Chaignaud, entre otros.

El proyecto musical Dabeull Live Band, del maestro del funk retrofuturista Dabeull, será el encargado de cerrar el festival.

Mientras que la inauguración estará a cargo de Mike Patton, representando el pop italiano con la presentación de su proyecto Mondo Cane.

En el talento internacional también destaca la actuación de la orquesta austriaca Camerata de Salzburgo y la violinista española María Dueñas, el Ensemble Modern (Alemania) y la coreógrafa uruguaya Tamara Cubas.

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Asimismo, resaltan invitados originarios de Guanajuato como Delay, de Physical Momentum; Levante y Alisio, con la mexicana Angélica Retana Ramos, el clarinetista Philippe Cuper y la Banda de Música del Estado de Guanajuato; los Recorridos literarios, de la nacional Amaranta Caballero, y exposiciones dedicadas al pintor mexicano de origen japonés Luis Nishizawa (1918-2014).

La edición promete una rica representación artística nacional a través de 35 presentaciones en 20 entidades del país.

Por ejemplo, la puesta en escena del tenor sonorense Arturo Chacón con Homenaje con el Mariachi Gama 1000 al cantautor José Alfredo Jiménez o la ejecución en Sinaloa (oeste) del Safa Ensamble de Percusiones que interpreta Pléïades, de Iannis Xenakis.

Con un extenso itinerario, el FIC de este año contará con sorpresas como el cruce entre el cine y la música al presentar una versión sinfónica de ‘La bella y la bestia’ del dramaturgo francés Jean Cocteau, con música del compositor estadounidense Philip Glass, interpretada por la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato.