Kast aborda con el canciller alemán la seguridad de futuro corredor bioceánico con Brasil

"Nos importa mucho el tema de la seguridad portuaria y que todos colaboremos para combatir el crimen organizado", indicó el mandatario tras la reunión, en el marco de la XVII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mercosur en la ciudad de Luque.

El mandatario ultraconservador indicó que esta red de carreteras e infraestructuras que busca unir Brasil con los puertos del norte de Chile, a través de Paraguay y Argentina, "va a permitir mayor rapidez y flujo de mercancías hacia Asia, pero también hacia Europa".

Se trata de un proyecto que apunta a conectar los océanos Atlántico y Pacífico a través de una red de carreteras de unos 2.400 kilómetros.

Kast agregó que a Chile, que participa como país asociado en la reunión del Mercado Común del Sur (Mercosur), le interesa que Latinoamérica "sea un continente seguro".

"Junto con el tema de comercio, la seguridad es fundamental para que ese comercio fluya como corresponde y no sea capturado por el crimen organizado", cerró.

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Está previsto que el presidente chileno tenga una intervención de 15 minutos y que mantenga reuniones bilaterales con sus homólogos de Ecuador, Brasil y Bolivia.

El miércoles, Kast será recibido por su homólogo paraguayo, Santiago Peña, en el palacio presidencial y ambos líderes darán una declaración conjunta.

El viaje internacional de Kast, su segundo desde que llegó al poder en marzo pasado, incluye una gira de dos días por Uruguay a partir del miércoles, en la que será recibido por el gobernante Yamandú Orsi, y participará en un seminario de inversiones junto a una comitiva empresarial.