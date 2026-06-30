Kast dice que el éxito del futuro corredor bioceánico depende de la seguridad regional

"No hay integración posible cuando las rutas que queremos abrir al comercio ya están abiertas por el crimen organizado", indicó el mandatario ultraconservador durante su intervención en la XVII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mercosur que se realiza en Paraguay.

Kast, que definió a la delincuencia internacional como un "terremoto silencioso que mata año a año a miles de personas", insistió en que se debe contar con garantías estrictas de seguridad para tener certeza de que el corredor "no va a ser utilizado por este crimen organizado".

"No le pedimos a nadie que renuncie a su soberanía, sí le solicitamos a todos que enfrentemos juntos la amenaza", señaló Kast, que propuso una "arquitectura de seguridad" a lo largo de esta red de carreteras que se extendería por unos 2.400 kilómetros entre Brasil, Paraguay, Argentina y Chile.

"Construyamos juntos una arquitectura de seguridad con metas y plazos claros", añadió que Kast, que participa por primera vez en una cumbre del Mercosur, del que Chile no es estado miembro sino país asociado.

El presidente chileno celebró la iniciativa de su homólogo uruguayo Yamandú Orsi de convocar a una cumbre en contra de la delincuencia y el crimen organizado, en línea con el acuerdo denominado 'Compromiso de Santiago', impulsado por Chile y firmado inicialmente por Argentina, Bolivia, Ecuador y Perú.

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"Planteamos una agenda migratoria regional que ordene sin deshumanizar, migración regular segura y digna para que quien llega a aportar a una nación lo puede hacer y también una persecución sin cuartel a todas las redes de tráfico y de trata que lucran con esta tragedia", añadió.

El miércoles, Kast será recibido por su homólogo paraguayo, Santiago Peña, en el palacio presidencial y ambos líderes darán una declaración conjunta.

El viaje internacional de Kast, su segundo desde que llegó al poder en marzo pasado, incluye una gira de dos días por Uruguay a partir del miércoles, en la que será recibido por el gobernante Yamandú Orsi, y participará en un seminario de inversiones junto a una comitiva empresarial.